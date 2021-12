Európske ceny plynu aj elektriny naďalej klesajú

Amsterdam/Berlín 27. decembra (TASR) - Európske ceny plynu aj elektriny pokračovali na začiatku nového týždňa v poklese. Dôvodom bol prísľub zvýšenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy.



Cena plynu sa v utorok (21. 12.) dostala na nové rekordné maximum nad 180 eur za megawatthodinu (MWh). Dôvodom bolo výrazné zníženie dodávok ruského plynu. V pondelok už cena plynu klesla na polovicu v porovnaní s týmto rekordom a zrejme zaznamená najdlhšie znižovanie za dva mesiace. Do Európy totiž mieria dodávky LNG, ktoré by mali uvoľniť napätú situáciu na trhu s energiami. Energetická kríza v uplynulých týždňoch prinútila niektoré európske firmy z oblasti ťažkého priemyslu obmedziť produkciu.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame v pondelok padol až o 19 % na 90 eur za MWh, čo bolo najmenej od 6. decembra. Zlacňovanie plynu tlačí nadol aj ceny elektriny. Nemecký kontrakt na elektrinu s dodávkou v januári stratil 36 % a jeho cena sa znížila na 220 eur za MWh a cena francúzskej elektriny s dodávkou v budúcom mesiaci klesla o 22 %.



Cena kontraktu na dodávku elektriny v nasledujúci deň vo Francúzsku padla na najnižšiu úroveň za takmer dva mesiace. Referenčný európsky kontrakt, teda budúcoročný kontrakt na European Energy Exchange (EEX) sa oslabil až o 21 %, čo bol najprudší denný prepad od apríla 2017.



Do západoeurópskych prístavov mieri zvýšený počet tankerov s dodávkami LNG. Európa sa stáva pre dodávateľov LNG atraktívna, keďže ceny v regióne sú vysoké a najväčší zákazníci z Ázie sa rozhodli počas zimy využiť svoje zásoby namiesto ďalších nákupov.