Európske ceny plynu klesli na najnižšiu úroveň od začiatku vojny

Amsterdam 14. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok klesli na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci vo štvrtok na burze v Amsterdame padol až o 17,5 % na 87,19 eura za megawatthodinu. To bolo najmenej od 23. februára, čo bol deň pred začiatkom ruskej invázie. Kontrakt ukončil štvrtkové obchodovanie so stratou 9,2 % na 95,62 eura za megawatthodinu.



Objednávky na tranzit plynu cez Ukrajinu sa vo štvrtok opäť zvýšili po poklese na začiatku týždňa. Ponuku na trhu zvýšil aj koniec niektorých výpadkov produkcie v Nórsku.



Trh sa však naďalej sústredí na dodávky ruského plynu. Moskva totiž pokračuje vo svojej vojne proti Ukrajine. Navyše ešte nie je jasné, ako sa vyrieši požiadavka ruského prezidenta Vladimira Putina týkajúca sa platieb za plyn v rubľoch.



Putin vo štvrtok v televíznom prejave vyhlásil, že Európa nemá rozumnú náhradu za ruský plyn. "Na globálnom trhu jednoducho neexistujú voľné kapacity a dodávky z iných krajín, predovšetkým z USA, ktoré by mohli posielať plyn do Európy, budú zákazníkov stáť mnohonásobne viac."



Putin však nezopakoval svoje vyhrážky, že Rusko zastaví dodávky plynu do Európy, aj keď spomínal problémy s platbami za export. Banky z nepriateľských štátov meškajú s platbami, povedal bez uvedenia detailov.