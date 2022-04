Európske ceny plynu opäť klesajú,znížili sa obavy z prerušenia dodávok

Amsterdam 1. apríla (TASR) - Európske ceny plynu opäť klesajú. Dôvodom je zníženie obáv z prerušenia dodávok z Ruska potom, čo sa Moskva rozhodla požadovať platby v rubľoch.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame zmazal predchádzajúce zisky a o 12.24 h SELČ sa obchodoval so stratou 2,9 % po 122,21 eura za megawatthodinu (MWh).



Kremeľ pohrozil, že zastaví dodávky plynu do Európy, ak zákazníci nebudú platiť rubľami. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (31.3.) podpísal dekrét, podľa ktorého zahraniční odberatelia ruského plynu musia od piatka otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.



Podľa komentárov viacerých európskych predstaviteľov by nový platobný mechanizmus nemal ovplyvniť dodávky. Nemecká vláda však uviedla, že ešte stále študuje detaily, a až po ich úplnom vyhodnotení sa rozhodne, ako zareaguje.



Koncern Gazprom uviedol, že začal informovať zákazníkov o nových pravidlách, týkajúcich sa platieb.



"Smerovanie cien kontraktov na energie bude naďalej ovplyvňovať vývoj okolo rubľových platieb," uviedla poradenská spoločnosť Inspired Energy.