Európske ceny plynu pokračovali v pondelok v poklese

Amsterdam 17. októbra (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe pokračovali na začiatku nového týždňa v poklese a dostali sa na najnižšiu úroveň od júna. Európska únia (EÚ) totiž pripravuje opatrenia na obmedzenie volatility na najväčšom európskom trhu s plynom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze v Holandsku padla o 9,9 % na 127,98 eura za megawatthodinu (MWh) a dostala sa na najnižšiu úroveň od 22. júna. To bolo už tretí obchodný deň po sebe, čo sa európsky referenčný kontrakt na plyn oslabil.



K poklesu cien prispelo aj teplé počasie, pokračujúci dovoz skvapalneného plynu (LNG), rovnako ako vysoká naplnenosť zásobníkov plynu v Európe.



"Ceny plynu zrejem budú pokračovať v poklese s príchodom veľkých objemov LNG do Európy a ako sa zásobníky budú približovať k úplnému naplneniu," uviedli analytici firmy Alfa Energy.



Európske zásobníky plynu sú aktuálne naplnené na 92 %, čo je nad 5-ročným priemerom pre toto ročné obdobie. Pomohlo k tomu aj teplé počasie, rovnako ako vysoký dovoz LNG.



Európska komisia (EK) v utorok (18. 10.) predloží návrh dočasného dynamického cenového stropu pre holandský virtuálny trh TTF, ktorý by sa mal používať v prípade prudkých výkyvov ceny plynu.