Európske ceny plynu pokračujú na začiatku nového týždňa v raste

Amsterdam 27. júna (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe na začiatku nového týždňa výrazne vzrástli. Dôvodom je, že výrazné obmedzenie dodávok z Ruska spomaľuje plnenie zásobníkov, čo ohrozuje prípravu na ďalšiu zimu.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v pondelok ráno na burze v Amsterdame stúpol až o 6,9 %. Neskôr prišiel o časť ziskov a okolo 10.00 h SELČ sa predával s plusom 3,5 % po 133,03 eura za megawatthodinu (MWh). V uplynulom týždni sa posilnil o 9,1 %.



Európski zákazníci majú problém nahradiť ruský plyn z iných zdrojov po tom, ako Moskva tento mesiac priškrtila dodávky cez plynovod Nord Stream 1 o 60 %. Situácia sa zrejme ešte zhorší, keďže v júli bude plynovod úplne odstavený z dôvodu údržby. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck varoval, že si nie je istý, či Rusko po skončení údržby obnoví dodávky. To by ešte viac zvýšilo ceny a prinútilo európske krajiny k obmedzeniu spotreby plynu počas zimy.



Pre Európu je životne dôležité, aby stihla pred zimou naplniť zásobníky. Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) budú v pondelok v Luxemburgu diskutovať o aktuálnej pripravenosti. Európska komisia (EK) by mala v júli predložiť návrh, ako by EÚ mohla znížiť dopyt.