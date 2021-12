Európske ceny plynu pokračujú v prudkom raste a prelamovaní rekordov

Amsterdam 14. decembra (TASR) - Ceny plynu v Európskej únii (EÚ) pokračujú v rýchlom raste aj po tom, čo v pondelok (13. 12.) uzavreli na novom rekorde. Dôvodom je neistota týkajúca sa dodávok ruského plynu, ktorá zvyšuje obavy, že energetická kríza sa predĺži až do ďalšej zimy.



Geopolitické napätie sa zvyšuje, keďže Rusko hromadí vojenské jednotky na hraniciach s Ukrajinou. K prípadnej invázii by podľa amerických a ukrajinských tajných služieb mohlo prísť počas vrcholu zimy v Európy. To by nielen spôsobilo odloženie spustenia kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), ale ohrozilo by to aj ďalšie dodávky v čase, keď je v európskych zásobníkoch málo plynu.



Lídri EÚ sa vo štvrtok (16. 12.) stretnú na summite, aby riešili aktuálnu situáciu. Budú diskutovať o energetickej kríze, zhoršovaní pandemickej situácie a rusko-ukrajinskej kríze. EÚ tiež chce stanoviť termín ukončenia dlhodobých kontraktov na dodávky plynu, ktoré preferuje Rusko.



Európa čelila energetickej kríze ešte pred tým, než sa výrazne zvýšilo geopolitické napätie. Dôvodom bolo zotavovanie ekonomík z koronakrízy a prudký nárast dopytu. Navyše, počasie na kontinente sa ochladzuje a európske zásoby plynu sú pre toto obdobie roka rekordne nízke.



V uplynulých dňoch sa výrazne zvýšili aj ceny elektriny. Cena nemeckej elektriny s dodávkou v budúcom roku sa obchoduje v blízkosti rekordných maxím a kontrakty na dodávku v prvom kvartáli 2022 v Škandinávii sa dostali na historické maximum.



"Spotové ceny plynu a elektriny sa zoštvornásobili, čo odráža obavy trhu z nedostatku plynu počas zimy," uviedla analytička Citigroup Antonella Bianchessi.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame v utorok posilnil až o 5,9 %, neskôr prišiel o časť ziskov a o 12.40 h SEČ sa obchodoval s plusom 2,5 % po 119 eur za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný britský kontrakt zdražel o 2,4 %.



Rýchle šírenie nového koronavírusového variantu omikron by však mohlo spôsobiť oslabenie cien energií, keďže vlády prijímajú nové protiepidemické reštrikcie, ktoré obmedzia ekonomickú aktivitu a spotrebu energií. Globálny ropný trh sa vrátil k prebytku a ponuka by ešte viac mala prevyšovať spotrebu na začiatku budúceho roka, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Plynovod Nord Stream 2, cez ktorý má prúdiť ruský plyn priamo do Nemecka, sa nedostane do prevádzky skôr než o 6 až osem mesiacov. Dôvodom je proces certifikácie v Nemecku. USA už pohrozili, že ak Rusko napadne Ukrajinu, plynovo sa nikdy nedostane do prevádzky.