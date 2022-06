Európske ceny plynu smerujú k najväčšiemu zisku od začiatku vojny

Amsterdam 17. júna (TASR) - Európske ceny zemného plynu smerujú k najväčšiemu týždennému nárastu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keďže obmedzovanie dodávok z Ruska prehlbuje energetickú krízu v regióne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v júli dosiahla v piatok o 10.17 h miestneho času na burze v Amsterdame 133,80 eura za megawatthodinu. To bolo o 7,6 % viac ako v predchádzajúci deň. A cena plynu v Spojenom kráľovstve vzrástla o 9,2 %.



Talianska spoločnosť Eni informovala, že v piatok dostane od ruského štátneho monopolu Gazprom len polovicu požadovaného objemu plynu. Obmedzenie alebo zastavenie dodávok zaznamenali aj francúzska Engie či nemecký Uniper. To by mohlo zasadiť ďalšiu ranu priemyslu v čase, keď región už zápasí s prudko rastúcou infláciou.



Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, najväčšie potrubie z Ruska do Európskej únie (EÚ), sa znížili približne o 60 %.



Európa sa obáva zníženia dodávok plynu od začiatku vojny na Ukrajine, pre ktorú uvalila na Rusko prísne sankcie. Región zvýšil dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), aby pokryl výpadok ruských dodávok a naplnil zásobníky včas pred budúcou zimou. Situáciu však komplikuje minulotýždňový požiar v americkom zariadení na LNG, ktoré zostáva zatvorené dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.