Európske ceny plynu sú najnižšie od začiatku ruskej invázie

Amsterdam 25. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe na začiatku nového týždňa uzavreli na niekoľkomesačných minimách. Dôvodom je nárast importu skvapalneného zemného plynu (LNG) a signály, že dovozcovia plynu dokážu obísť požiadavku Ruska, týkajúcu sa platieb v rubľoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v pondelok uzavrel na burze v Amsterdame so stratou 2,2 % na 92,84 eura za za megawatthodinu. To je najmenej od 23. februára, čo bol deň pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Ekvivalentný britský kontrakt padol o 11 % a dostal sa na sedemmesačné minimum.



Jednou z príčin je nárast dovozu LNG na severozápade Európy. Import LNG zrejme vyrovná rekordné januárové úrovne.



Obchodníci tiež pozorne sledujú, či sa podarí nájsť riešenie v prípade požiadavky Kremľa na platby za plyn v rubľoch. Právnici Európskej únie (EÚ) uviedli, že tento mechanizmus by bol porušením sankcií proti Moskve. Ruský prezident Vladimir Putin však varoval, že toky plynu by sa mohli obmedziť, ak nebudú splnené jeho podmienky.



Výrazne sa však znížili obavy z prerušenia dodávok ruského plynu, keďže sa zdá, že nie je problém obísť túto požiadavku, ako uviedla v pondelok vo svojej správe spoločnosť Inspired Energy. Európske firmy by totiž naďalej platili za plyn v eurách alebo dolároch, ako je uvedené v príslušných kontraktoch.



Nemecký koncern Uniper, čo je jeden z najväčších odberateľov ruského plynu, signalizoval, že bude možné naďalej platiť za ruský plyn v eurách bez toho, aby sa porušili požiadavky Moskvy. Navyše, aktuálne nehrozí bezprostredné zastavenie dodávok, keďže väčšina platieb za import plynu bude splatná až koncom mája.



Členské štáty EÚ sa stále nedohodli na nevyhnutnosti úplného embarga na ruskú ropu a plyn v rámci svojej reakcie na ruskú vojnu voči Ukrajine, uviedol v rozhovore pre nemecký denník Die Welt vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.