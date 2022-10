Amsterdam 10. októbra (TASR) - Európske ceny plynu uzavreli v pondelok obchodovanie mierne nižšie po divokých výkyvoch spôsobených eskaláciou ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ukrajina v pondelok oznámila, že zastaví vývoz elektriny do Európskej únie (EÚ) v dôsledku ruských útokov na svoje energetické zariadenia. Zatiaľ čo vyhlásenie ukrajinského ministerstva energetiky nespomínalo infraštruktúru pre tranzit plynu, prvé správy spôsobili prudký nárast jeho cien, až o 20 %. Neskôr však ceny plynu klesli a ustálili sa na najnižšej úrovni za viac ako tri mesiace.



Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil ďalšími raketovými útokmi na Ukrajinu po pondelkovom najmohutnejšom útoku od prvých dní invázie. Objednávky na prepravu však zatiaľ naznačujú, že tranzit plynu cez Ukrajinu by mal byť v utorok (11. 10.) stabilný.



Napriek tomu pondelkové výkyvy cien ako na horskej dráhe boli ostrou pripomienkou toho, aký nestabilný je trh, aj keď už Rusko znížilo svoje dodávky plynu do Európy na zlomok toho, čo vyvážalo v minulosti. Európa sa s tým vyrovnáva rekordným dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG), najmä z USA. To pomohlo regiónu naplniť zásobníky pred zimou na takmer 91 %, čo viedlo k zmierneniu obáv a pomohlo udržať ceny plynu pod kontrolou.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci uzavrel v pondelok na burze v Amsterdame obchodovanie pri cene 154,12 eura za megawatthodinu. To bolo o 1,3 % menej ako v predchádzajúcom obchodnom dni a najnižšia cena od 1. júla. Ekvivalent v Spojenom kráľovstve klesol o 0,6 % po krátkom náraste až o 22 %.



Mnohí obchodníci predpokladajú, že aj to málo plynu, ktoré Európa ešte stále dostáva z Ruska cez Ukrajinu, sa môže v určitom bode zastaviť. Eskalácia vojny však stále podporuje krátke nárasty cien komodity.



Trh medzitým čaká tiež na to, či vlády v EÚ prídu s dôveryhodnými opatreniami na zmiernenie energetickej krízy.



Skupina poradcov nemeckej vlády v pondelok odporučila štátu vynaložiť do roku 2024 takmer 100 miliárd eur na dotovanie väčšiny spotreby plynu v domácnostiach a priemysle. Očakáva sa, že Nemecko zverejní rozhodnutie v najbližších týždňoch.



Lídri EÚ budú diskutovať o ďalších krokoch koncom tohto mesiaca, ale je nepravdepodobné, že dosiahnu dohodu.



České predsedníctvo bloku plánuje na november mimoriadnu energetickú radu, aby pomohlo dosiahnuť dohodu o nových opatreniach na zníženie cien plynu, tvrdí nemenovaný vysoký predstaviteľ EÚ.