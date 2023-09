Európske ceny plynu v piatok klesli

Londýn/Amsterdam 29. septembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu v piatok klesli. Dôvodom bolo zvýšenie plynovodných dodávok z Nórska po ukončení časti údržbárskych prác. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v októbri na burze TTF v Amsterdame klesol o 68 centov na 38,95 eura za megawatthodinu (MWh) a novembrový kontrakt sa znížil o 1,15 eura na 41,95 eura za MWh.



"Vzhľadom na to, že nórska produkcia plynu sa dnes ráno v porovnaní so včerajškom zvýšila a v noci došlo k revízii prognóz teplôt na druhý októbrový týždeň smerom nahor, fundamentálny obraz pre kontrakty s krátkou dodávkou sú mierne medvedie," uviedli analytici spoločnosti Engie EnergyScan.



Niektoré odstávky nórskeho plynu sa už skončili, ale v pláne na október došlo k určitým revíziám.



"Náš výhľad zostáva medvedí vzhľadom na zlepšujúci sa výhľad dodávok z Nórska v najbližších dňoch, pričom vplyv odstávok sa znižuje," uviedol šéf oddelenia analýz európskeho trhu s plynom firmy LSEG Wayne Bryan.



Vývoz zemného plynu z Nórska do Európy cez plynovody v dôsledku zvýšenej údržby medziročne klesol o 6,4 %. Krajina je však pripravená dodávať plyn potrebný na zimu, uviedol pre agentúru Reuters prevádzkovateľ plynovodnej sústavy Gassco.



Začiatkom septembra dodávky z Nórska cez plynovody padli na najnižšiu úroveň za minimálne desať rokov, ako ukázali údaje LSEG. Firma Gassco uviedla, že zatiaľ nemá k dispozícii nové údaje.