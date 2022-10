Európske ceny plynu v pondelok klesli

Amsterdam 3. októbra (TASR) - Európske ceny plynu v pondelok ráno klesli v reakcii na kroky Európskej únie (EÚ), ktorá dosiahla politickú dohodu o núdzových opatreniach na zmiernenie energetickej krízy. Únia sľúbila ďalšie kroky na zvládnutie krízy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame dosiahla v pondelok o 8.59 h miestneho času 177,70 eura za megawatthodinu. To je o 5,9 % menej ako v predchádzajúcom obchodnom dni.



Ministri energetiky EÚ koncom minulého týždňa podporili navrhované núdzové opatrenia na riešenie krízy vrátane zníženia spotreby a zdanenia nadmerných ziskov energetických spoločností. O strope pre veľkoobchodné ceny plynu sa bude ďalej diskutovať.



Európska únia je nútená konať po tom, čo ruské škrty v dodávkach plynu posunuli ekonomiku regiónu na pokraj recesie. Napätie vo vzťahu s Moskvou sa nedávno vystupňovalo po výbuchoch na plynovodoch Nord Stream, ktoré európski politici označujú za sabotáž. A hoci boli obe vetvy neaktívne, najnovší incident odstraňuje možnosť, že dodávky na trase Nord Stream 1 budú čoskoro obnovené.



Ruský plyn stále prúdi do Európy cez Ukrajinu, ale aj tieto dodávky sú ohrozené, kým vojna pokračuje.



Aj cez plynovod TurkStream dodáva Rusko okrem Turecka plyn do niektorých európskych krajín. Ruský štátny energetický gigant Gazprom PJSC však cez víkend pozastavil dodávky do Talianska.



Veľkou otázkou zostáva schopnosť Európy naplniť zásobníky na plyn na budúci rok pri absencii zvyčajných objemov ruských dodávok. Aktuálne sú zásobníky naplnené asi na 88 % vďaka vysokému dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa však v nasledujúcich chladnejších mesiacoch zníži. Európska únia nalieha na dobrovoľné zníženie dopytu o 15 % počas zimy.