Európske ceny plynu v pondelok klesli

Amsterdam/Londýn 17. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu na začiatku nového týždňa klesli. Dôvodom je nárast ponuky po ukončení údržby dôležitej plynárenskej infraštruktúry v Nórsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v pondelok predpoludním znížila o 2 eurá na 24,90 eura za megawatthodinu (MWh). Jednodňový kontrakt sa oslabil o 1,45 eura na 24,25 eura/MWh. Zlacnel aj referenčný britský kontrakt na plyn.



Ukončenie údržby v nórskom závode na spracovanie plynu Nyhamna Gas Plant zvýšilo ponuku, čo malo negatívny vplyv na ceny, uviedli analytici.



"Ukončenie plánovanej údržby závodu Nyhamny sa minulý mesiac oneskorilo pre pretrvávajúce problémy, čo na trhu vyvolalo krátkodobú paniku," uviedla poradenská spoločnosť Auxilione. "Odvtedy sa trh vrátil na úrovne spred paniky a zdá sa, že" ceny by mohli pokračovať v poklese, dodali experti firmy.



Celkový nórsky export plynu vzrástol o 60 miliónov kubických metrov (m3) denne na 318 miliónov m3 denne, ukázali údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.



Toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné. Ruský koncern Gazprom uviedol, že v pondelok pošle do Európy cez Ukrajinu 39,9 milióna m3 plynu po porovnaní s 39,6 milióna m3 v nedeľu (16. 7.).