Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Európske ceny plynu v utorok opäť prudko vzrástli, keď vyskočili až o 12 %. Nemecko totiž zastavilo proces certifikácie plynovodu Nord Stream 2, čo znamená, že nádeje na rýchle zvýšenie dodávok po jeho spustení sa nenaplnia.



Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) v utorok oznámil, že prerušil certifikačný proces plynovodu Nord Stream 2, ktorým má prúdiť ruský plyn priamo z Ruska do Nemecka. Dôvodom je, že konzorcium so sídlom vo Švajčiarsku, ktoré má prevádzkovať plynovod, musí na získanie licencie vytvoriť firmu, ktorá spadá pod nemeckú legislatívu.



Bundesnetzagentur dospela k záveru, že môže udeliť licenciu na prevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2 len pod podmienkou, že právna forma firmy, ktorá ho bude prevádzkovať, bude v súlade s nemeckou legislatívou. To znamená, že švajčiarska firma Nord Stream 2 AG, ktorú vlastní Gazprom, by mala vytvoriť nemeckú divíziu.



Oznámenie nemeckého úradu spôsobilo, že európske ceny plynu prudko stúpli. Obchodníci sa obávajú, že takto Európa nedostane plyn, ktorý potrebuje na zmiernenie nedostatkov počas tejto zimy. Existujú reálne obavy, že v prípade chladnej zimy, príde k výpadkom elektriny, uviedol šéf firmy Trafigura Jeremy Weir.



Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú na začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny najnižšie za viac než desať rokov. Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.