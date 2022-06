Európske ceny plynu v utorok stúpli o 16 %

Amsterdam 14. júna (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v utorok výrazne vzrástli. Dôvodom bolo zníženie ruských dodávok a meškanie dodávok skvapalneného plynu (LNG) z USA.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v utorok na burze v Amsterdame uzavrel so ziskom 16 % na 97,04 eura za megawatthodinu (MWh), čo bola jeho najvyššia zatváracia cena za 1 mesiac. Počas obchodovania sa dostal až na 101 eur.



Ruský koncern Gazprom v utorok uviedol, že pre technické problémy obmedzuje dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream o 40 %, to znamená, že denne sa bude prepravovať 100 miliónov kubických metrov (m3) namiesto 167 miliónov m3.



Ďalšou negatívnou správou pre európsky trh je, že veľký exportný terminál Freeport LNG v Texase zrejme zostane zatvorený 3 mesiace. Minulý týždeň ho poškodil požiar a jeho prevádzkovateľ uviedol, že čiastočné obnovenie prevádzky terminálu môže trvať 90 dní. Pôvodne sa predpokladalo, že bude mimo prevádzky len tri týždne. Jeho plná kapacita bude podľa odhadov k dispozícii až niekedy koncom roka.