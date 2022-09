Amsterdam 27. septembra (TASR) - Európske ceny plynu v utorok výrazne vzrástli, keď referenčný kontrakt na plyn vyskočil až o 19 % a opäť sa dostal nad 200 eur za megawatthodinu (MWh). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame neskoro popoludní dostala až na 207 eur za MWh. V rannom obchodovaní sa ešte predával po 179,5 eura za MWh.



Kontrakt na plyn na holandskej burze TTF je považovaný za smerodajný pre ceny na európskom trhu s plynom. Dôvodmi prudkého nárastu ceny sú vyhrážky ruského koncernu Gazprom, že uvalí sankcie na ukrajinský štátny koncern Naftogaz, čo by znamenalo zastavenie tranzitu plynu cez ukrajinské územie.



Ďalším faktorom je únik plynu a poškodenie dvoch plynovodov smerujúcich po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka. Zatiaľ nie je jasné, čo úniky plynu vyvolalo, ale európski politici a bezpečnostní experti tvrdia, že ich zrejme spôsobili trhliny v plynovodoch spôsobené sabotážou.



Ani jeden z poškodených plynovodov v čase úniku nebol v prevádzke. Ich poškodenia však zmarili aj posledné nádeje, že Európa by mohla pred začiatkom zimy ešte dostať plyn cez Nord Stream 1.