Amsterdam/Moskva 8. marca (TASR) - Európske ceny plynu v utorok vyskočili o 30 %. Dôvodom sú vyhrážky Ruska, že v reakcii na západné sankcie obmedzí dodávky plynu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ruský vicepremiér Alexandr Novak v pondelok (7. 3.) večer prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Dodal však, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame o 9.34 h SEČ predával s plusom 6,6 % po 242,285 eura za megawatthodinu (MWh). Predtým jeho cena vyskočila až o 32 %, neskôr však väčšinu ziskov zmazala.



Krajiny Európskej únie (EÚ) zatiaľ hľadajú alternatívy k ruskému plynu. Do budúcej zimy by chceli znížiť závislosť od dodávok z Ruska takmer o 80 %. Európa zápasila s vysokými cenami energií už pred ruským útokom na Ukrajinu, ktorý spôsobil nárast cien prakticky všetkých komodít na rekordné úrovne.



Ruská vojna proti Ukrajine takisto núti firmy, aby prehodnotili svoje obchodné aktivity a odpísali vysoké straty. Nemecká spoločnosť Uniper, ktorá patrí medzi najväčších odberateľov ruského plynu, v pondelok uviedla, že už s Ruskom nepodpíše žiaden nový dlhodobý kontrakt na dodávky plynu.