Európske ceny plynu vo štvrtok klesli

Amsterdam 28. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok klesli. Odberatelia totiž hľadajú spôsoby, ako by zabezpečili pokračovanie dodávok z Ruska bez porušenia sankcií proti Moskve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci vo štvrtok na burze v Amsterdame padol až o 6,9 %. Neskôr zmazal časť strát a o 10.02 h SELČ sa predával s mínusom 5,4 % po 101,50 eura eura za megawatthodinu. V stredu (27. 4.) jeho cena vyskočila až o 24 % na 127,50 eura za megawatthodinu a dostala sa na najvyššiu úroveň od 1. apríla. Dôvodom prudkého posilnenia bolo zastavenie ruských dodávok plynu do Poľska a Bulharska. Moskva zároveň varovala, že môže zastaviť dodávky aj ďalším odberateľom, ak nebudú platiť v rubľoch.



Talianska energetická spoločnosť Eni sa podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou pripravuje na otvorenie účtov v Gazprombank, čo by jej zrejme umožnilo vyhovieť požiadavke Moskvy týkajúcej sa platieb za plyn v rubľoch.



Štyria odberatelia ruského plynu z Európy sa prispôsobili požiadavkám Moskvy a zaplatili v rubľoch, uviedol v stredu zdroj blízky ruskému plynárenskému koncernu. Podľa zdroja si už 10 spoločností otvorilo účty v Gazprombank, ktoré sú potrebné na zabezpečenie platieb v rubľoch.



Niektoré krajiny Európskej únie požadujú od Bruselu jasnejšie vyjadrenie k systému platieb navrhovanému Moskvou. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už varovala firmy, aby nepristúpili na požiadavky Ruska, keďže by to znamenalo porušenie sankcií.



"Zdá sa, že trh si osvojuje názor, že plyn z Ruska bude ďalej tiecť a že je možné nájsť kompromis," uviedol šéf komoditných stratégov Saxo Bank Ole Hansen. "Rusko potrebuje peniaze a Európa, predovšetkým Nemecko, úplne nepochybne potrebuje plyn, takže aj napriek vojne je pravdepodobné nájdenie nejakého riešenia."