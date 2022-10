Amsterdam 13. októbra (TASR) - Európske ceny plynu vo štvrtok klesli po búrlivých výkyvoch, ktoré spôsobili obavy o bezpečnosť infraštruktúry. Tá je kľúčom k zabezpečeniu dodávok na kontinent. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci uzavrel vo štvrtok na burze v Amsterdame obchodovanie pri cene 153,81 eura za megawatthodinu, čo predstavuje pokles zhruba o 4 %. A ekvivalent v Spojenom kráľovstve klesol o 4,3 % po krátkom náraste o 12 %.



Nedávne výbuchy na odstavenom systéme ruských plynovodov Nord Stream 1 a 2 a najnovšie únik na ropovode Družba v Poľsku znervóznili trhy. Poľské úrady však uviedli, že išlo pravdepodobne o nehodu.



Obavy o energetickú infraštruktúru sa zvyšujú, keďže eskalujúca ruská vojna na Ukrajine ohrozuje poslednú trasu pre dodávky plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu. V súčasnosti sú toky týmto potrubím stabilné, aj keď znížené. Ich úplné zastavenie je však možným scenárom po útokoch rakiet a dronov na energetickú infraštruktúru na Ukrajine tento týždeň, uviedol ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v rozhovore pre televíziu Bloomberg.



Európa tak čelí zime s minimálnym množstvom plynu z Ruska a akékoľvek ďalšie narušenie dodávok by mohlo znamenať rozsiahly nedostatok a raketový rast cien. Zásobníky sú síce plnšie ako zvyčajne a dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) pomáha pokryť časť spotreby, ale chladné počasie alebo dlhotrvajúci výpadok dodávok by mohli situáciu zhoršiť.