Amsterdam 6. októbra (TASR) - Európske ceny plynu vo štvrtok ráno vzrástli. Dôvodom sú obavy o dodávky komodity pre očakávaný tvrdý súboj o skvapalnený zemný plyn (LNG). A tiež obavy o budovanie nových zásob po tohoročnej zime. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame sa vo štvrtok ráno nakrátko vyšplhala na 183 eur za megawatthodinu (MWh). Neskôr došlo ku korekcii a k poklesu ceny kontraktu na 175,75 eura/MWh, čo bolo o 25 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Správy o tom, že malajzijský koncern Petronas vyhlásil tzv. zásah vyššej moci, force majeure, teda mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť pri dodávkach do svojho exportného zariadenia na LNG pre únik na plynovode, tiež podporujú rast cien plynu v Európe, a to od stredy (5. 10.) neskoro večer, uviedli analytici.



"Vývoj by mohol zvýšiť konkurenciu medzi Áziou a Európou v súvislosti s neviazaným nákladom LNG," upozornili experti spoločnosti Refinitiv.



Vykurovacia sezóna v Európe je už na dohľad a skorý nástup zimy alebo dlhšie trvajúca zima by mohli zredukovať zásoby plynu, čo posunie ceny ešte vyššie.



Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v stredu varoval, že Európa môže budúci rok čeliť ešte akútnejšej energetickej kríze.