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Európske ceny plynu vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer 1 mesiac
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame stúpol o 5,30 %.
Autor TASR
Amsterdam 8. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v stredu vzrástli nad 49 eur za megawatthodinu (MWh) a dostali sa na najvyššiu úroveň za takmer 1 mesiac. Obnovené napätie na Blízkom východe vyvolalo obavy z novej vlny výpadkov dodávok. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a investing.com.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame stúpol o 5,30 % na 49,045 eura za MWh.
Irán uviedol, že zaútočil na americké vojenské základne v Bahrajne a Kuvajte po tom, čo Washington podnikol údery na iránske ciele a zrušil licenciu umožňujúcu krajine predávať ropu. Americké kroky boli reakciou na útoky na tri obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive.
Nové útoky ohrozujú dočasnú dohodu dosiahnutú minulý mesiac, ktorá umožnila znovuotvorenie Hormuzu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, a pohrozil bombardovaním a obnovením námornej blokády.
Ďalším faktorom, ktorý podporil ceny, sú predpovede intenzívnej vlny horúčav v severozápadnej Európe, ktorá má zvýšiť dopyt po elektrine a zvýšiť výrobu elektriny z plynu.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame stúpol o 5,30 % na 49,045 eura za MWh.
Irán uviedol, že zaútočil na americké vojenské základne v Bahrajne a Kuvajte po tom, čo Washington podnikol údery na iránske ciele a zrušil licenciu umožňujúcu krajine predávať ropu. Americké kroky boli reakciou na útoky na tri obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive.
Nové útoky ohrozujú dočasnú dohodu dosiahnutú minulý mesiac, ktorá umožnila znovuotvorenie Hormuzu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, a pohrozil bombardovaním a obnovením námornej blokády.
Ďalším faktorom, ktorý podporil ceny, sú predpovede intenzívnej vlny horúčav v severozápadnej Európe, ktorá má zvýšiť dopyt po elektrine a zvýšiť výrobu elektriny z plynu.