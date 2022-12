Európske ceny plynu vzrástli o 3,3 %

Amsterdam 15. decembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu vo štvrtok dopoludnia vzrástli, keď vymazali ranné straty. Dôvodom sú predpovede, že sever Európy ešte pred Vianocami zasiahne ďalšia studená vlna, rovnako ako zvýšenie medzinárodnej konkurencie pri záujme o skvapalnený zemný plyn (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame dopoludnia stúpla až o 3,3 %. O 10.29 h SEČ sa kontrakt obchodoval so ziskom 2,3 % po 134,51 eura za megawatthodinu (MWh).



Na začiatku budúceho týždňa sa v Európe očakáva oteplenie, potom by však teploty na severe a v Spojenom kráľovstve mali klesnúť pod sezónne priemery, uviedli prognostici spoločnosti Maxar.



Aktuálna vlna chladného počasia, ktorá zasiahla severozápadnú Európu, zvýšila dopyt po plyne. Keďže Rusko výrazne obmedzilo jeho dodávky, Európa je teraz závislá od zásob nahromadených počas leta a miernej jesene.



Takisto dovoz LNG vyskočil na rekordné úrovne pre toto obdobie roka. Pozornosť sa však už sústreďuje na budúci rok, keď sa očakáva vyšší dopyt po LNG zo strany Číny, ktorá uvoľňuje svoju striktnú protipandemickú politiku.



Ceny plynu a elektriny zostanú zvýšené pre obmedzenia dodávok plynu spôsobené geopoliticými faktormi, uviedli analytici spoločnosti Sanford C Bernstein & Co., LLC.



Zásobníky plynu v Európe sú aktuálne naplnené približne na 87 %, keď v priebehu jedného mesiaca ich naplnenosť klesla asi o 9 percentuálnych bodov.