Európske ceny plynu vzrástli v reakcii na príchod chladného počasia

Amsterdam 3. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe sa v stredu zvýšili v reakcii na predpovede chladnejšieho počasia, ktoré naznačujú potenciálne zvýšenie dopytu po plyne na kúrenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu do 13.56 h miestneho času vzrástla o 4,4 % na 31,93 eura za megawatthodinu.



Meteorológovia predpovedajú na budúci týždeň teploty pod nulou v mnohých častiach Európy, pričom chladnejšie podmienky budú podľa Maxar Technologies trvať minimálne do polovice januára. Prognostici tak zvýšili svoju projekciu počtu vykurovacích dní.



Zvýšený dopyt po plyne na kúrenie môže sprevádzať aj väčšia produkcia plynových elektrární vzhľadom na prognózy nižšieho výkonu obnoviteľných zdrojov.



"V najbližších dňoch sa očakáva pokles výroby elektriny z vetra. To si môže vyžiadať zvýšenie produkcie elektriny z plynu, aby sa pokryl predpokladaný nárast dopytu počas blížiaceho sa obdobia chladu," uviedli analytici.



Vplyv mrazivých teplôt na bilanciu plynu však bude obmedzený, keďže zásobníky sú stále oveľa plnšie, ako bývalo v minulosti bežné v tejto ročnej dobe a nové dodávky stále prúdia do Európy cez tankery aj potrubia. Všeobecne sa očakáva, že Európa "pohodlne" zvládne aj druhú zimu bez veľkého množstva ruského plynu.



"Pri absencii akýchkoľvek šokov v ponuke alebo prudkého nárastu dopytu sa zdá pravdepodobné, že zásobníky v Európe budú na konci vykurovacej sezóny 2023/2024 naplnené na 50 %, čo naznačuje obmedzený rast cien," uviedla ING Groep NV v poznámke.