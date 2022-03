Amsterdam 24. marca (TASR) - Európske ceny zemného plynu sú vo štvrtok stabilné, keďže obchodníci zvažujú na jednej strane požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina na platby v rubľoch za dodávky do "nepriateľských" krajín, a na strane druhej rokovania USA a Európskej únie (EÚ), ktoré sa blížia k dohode o znížení energetickej závislosti od Moskvy.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci klesol vo štvrtok na burze v Amsterdame o 1,7 % po tom, čo v stredu (23. 3.) vzrástol o 18 % po Putinovom vyhlásení. A o 8.35 h v Amsterdame sa kontrakt na aprílové dodávky plynu predával za 115 eur/megawatthodina.



Putinove slová o platbách v rubľoch by mohli viesť k sporom s európskymi kupcami a rokovaniam o zmluvách, čo by mohlo ohroziť plynulosť dodávok plynu. A mohlo by to mať vplyv aj na príjmy Ruska, kým nedosiahne nové dohody.



Okrem toho požiadavka na platby v rubľoch zvýši podporu pre plány na ukončenie ruských dodávok do Európy v dôsledku jej invázie na Ukrajinu. Dohoda medzi americkou administratívou a Európskou úniou môže byť oznámená už v piatok (25. 3.), naznačil poradca pre národnú bezpečnosť USA Jake Sullivan.



Dohoda by pravdepodobne zahŕňala odklonenie tokov skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA smerom do Európy, a nie zvýšenie americkej produkcie, uviedla spoločnosť Goldman Sachs Group. Takéto opatrenia by pomohli Európe doplniť zásoby plynu na pohodlnú úroveň pred budúcou zimou, pokiaľ toky ruského plynu nenaruší Putinov dopyt po rubľoch.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.