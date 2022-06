Amsterdam 20. júna (TASR) - Európske ceny zemného plynu v pondelok vzrástli po tom, ako minulý týždeň vyskočili až o 43 % v reakcii na prudké zníženie dodávok z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v pondelok do 9.49 h miestneho času na burze v Amsterdame zvýšila o 7 % na 126 eur za megawatthodinu. Cena plynu v Spojenom kráľovstve stúpla o 5,1 %. V priebehu rána stúpli ceny plynu v Európe nakrátko o vyše 8 %, neskôr časť strát zmazali.



Dodávky cez plynovod Nord Stream 1 zostali len na úrovni 40 % kapacity. Pravdepodobne zostanú obmedzené, keďže šéf ruského energetického gigantu Gazprom Alexej Miller varoval, že momentálne neexistuje žiadne riešenie pre problémy s plynovými turbínami, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie plynovodu. To núti veľkých európskych spotrebiteľov čerpať plyn zo zásob, ktoré si budovali na zimu, keď dopyt zvyčajne vrcholí.



Rusko obmedzilo dodávky plynu popredným nákupcom v Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Európska komisia obvinila Moskvu, že využíva energiu na "vydieranie". Lídri Talianska a Nemecka, ktorí minulý týždeň navštívili Kyjev práve v čase, keď Gazprom sprísňoval svoje európske dodávky, obvinili tiež Rusko, že zámerne prerušilo toky plynu.



"Bezpečnosť dodávok je v súčasnosti zaručená. Ale situácia je vážna," povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. Vláda požiadala Nemcov, aby znížili spotrebu a plánuje sa viac spoliehať na svoje uhoľné elektrárne pri výrobe elektriny.



Európa hľadá vo svete alternatívne dodávky a zvyšuje dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Ale dlhšie trvajúci výpadok v zariadení na skvapalnený zemný plyn v americkom Freeporte v Texase, po požiari, obmedzil dodávky do Európy, čo komplikuje napĺňanie zásobníkov. Európa musí tiež súťažiť s ázijskými kupcami o náklad LNG v čase, keď je globálny trh napnutý.



Prideľovanie plynu v Európe sa tak približuje, keďže Putin stláča dodávky.



"Tento obnovený stres na trhu prichádza ako varovanie pred tým, aký náročný bude riadený prechod od ruského plynu v krátkom čase," uviedla konzultačná spoločnosť Timera Energy. "Európa bude musieť bojovať s Áziou a Latinskou Amerikou o akékoľvek dodávky LNG, aby zmiernila zníženie dovozu cez plynovody z Ruska. To znamená vyššie ceny, ako sme videli minulý týždeň."



Talianska spoločnosti Eni, jeden z európskych odberateľov, ktorí zaznamenali obmedzenie ruských dodávok, mala dodávky na pondelok potvrdené len čiastočne. Krajina môže spustiť svoj krízový plán v oblasti plynu už tento týždeň, ak Rusko bude pokračovať v obmedzovaní dodávok. Podľa ľudí oboznámených so situáciou to môže zahŕňať aj požiadavku, aby firmy dobrovoľne obmedzili spotrebu energie.



Nemecký Uniper, najväčší nákupca ruského plynu v Európe, dostával minulý týždeň o 60 % menej, ako si objednal. Krátenie dodávok zasiahlo aj francúzsku Engie a rakúsku OMV.