Amsterdam 16. júna (TASR) - Európske ceny zemného plynu vo štvrtok opäť vzrástli, keďže ruský energetický gigant Gazprom obmedzil svoje dodávky do Nemecka a Talianska. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v júli na burze v Amsterdame sa vo štvrtok do 8.55 h SELČ zvýšila o 11 % na 130 eur za megawatthodinu po tom, ako v stredu (15. 6.) vzrástla o viac ako 20 %.



Cena kontraktu už tento týždeň stúpla o viac ako 50 %, keďže Gazprom, ktorý má monopol na export plynu z Ruska, znížil dodávky cez plynovod Nord Stream 1 až o 60 %. Odôvodnil to meškaním s návratom zariadení do kompresorových staníc po bežnej údržbe ich nemeckého výrobcu Siemens.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck označil tento krok v stredu za "politicky motivovaný" a trik na tlačenie cien vyššie.



Krok Gazpromu prišiel po rozhodnutí nemeckej vlády prevziať kontrolu nad divíziou Gazprom Germania. Berlín zároveň v utorok (14. 6.) oznámil, že spoločnosti požičia viac ako 10 miliárd eur, najmä na financovanie nákupov plynu od alternatívnych zdrojov na zabezpečenie dodávok.



Spoločnosť Securing Energy for Europe GmbH, ako sa Gazprom Germania premenovala, bude mať hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby Nemecko splnilo cieľ EÚ, ktorým je naplniť zásobníky plynu aspoň na 80 % do začiatku zimnej vykurovacej sezóny.



K 14. júnu dosiahla celková úroveň naplnenia európskych zásobníkov 52 % kapacity, čo je solídny pokrok a citeľný nárast z 25 % na konci predchádzajúceho 1. štvrťroka. Podľa analytikov ak bude Európa pokračovať v napĺňaní svojich zásob súčasným tempom, oslabí to vplyv Ruska na Európu, keď príde zima.



Talianska tlačová agentúra ANSA medzitým informovala, že Gazprom od štvrtka znížil dodávky plynu do Talianska o 15 %.



Taliansko sa podobne ako Nemecko snaží získavať viac dodávok z iných zdrojov. Dovoz plynu z jeho najväčšieho alternatívneho zdroja - z Líbye však stále narúša boj o moc po páde Muammara Kaddáfího.