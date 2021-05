Európske ekonomiky podporujú návrh na globálnu minimálnu firemnú daň

Paríž 21. mája (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Taliansko podporili nový americký návrh na zavedenie celosvetovej minimálnej dane pre firmy. Ako v piatok uviedli, návrh USA zaviesť globálnu minimálnu firemnú daň na úrovni 15 % je dobrým základom, aby v lete mohli uzatvoriť medzinárodnú dohodu.



Americké ministerstvo financií navrhlo vo štvrtok (20. 5.) celosvetovú minimálnu daň pre firmy na úrovni 15 %. To je výrazne menej, než je daň zo zisku, akú v súčasnosti platia americké firmy. Tie platia 21 %, pričom na túto úroveň znížila firmám daň administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne bola horná sadzba na úrovni 35 %.



Podľa amerického ministerstva financií však ponúknutá sadzba 15 % predstavuje dno. Diskusie o globálnej minimálnej firemnej dani by mali byť aj naďalej ambiciózne a konečná kompromisná sadzba by mohla byť ešte vyššia.