Európske ekonomiky sú najviac vystavené tlaku čínskeho exportu
Odkaz analytikov Goldman Sachs je jednoznačný: bez jednotnejšej a asertívnejšej priemyselnej stratégie Európa riskuje stratu pôdy pod nohami v sektoroch, v ktorých kedysi viedla.
Peking/Brusel 7. decembra (TASR) - Európske ekonomiky by mohli znášať najväčšiu záťaž z čoraz intenzívnejšej čínskej konkurencie, keďže vláda v Pekingu obnovuje svoje úsilie o oživenie hospodárstva založené na exporte. Uviedla to vo svojej analýze banka Goldman Sachs, ktorá zároveň znížila svoje prognózy rastu európskych ekonomík v reakcii na obnovený exportný tlak Číny. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
„Eurozóna je obzvlášť vystavená negatívnemu vplyvu zvýšenej ponuky čínskeho tovaru. Hrozí tak prehĺbenie obchodného deficitu eurozóny s Čínou,“ uviedol ekonóm Goldman Sachs Giovanni Pierdomenico. „Očakávame, že silnejšia čínska exportná konkurencia zníži hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny do konca roka 2029 približne o 0,5 %,“ dodal.
Podľa banky najväčšiu záťaž ponesie Nemecko. Predpovedá, že jeho reálny HDP bude v dôsledku tohto tlaku v nasledujúcich štyroch rokoch približne o 0,9 % nižší, zatiaľ čo HDP Talianska bude nižší o 0,6 % a Francúzska a Španielska približne o 0,4 %.
Goldman Sachs odhaduje, že za uplynulých päť rokov klesol podiel exportu z eurozóny na hlavných svetových trhoch o štyri percentuálne body v prospech čínskych vývozcov. Hoci Európska únia (EÚ) spustila niekoľko iniciatív na posilnenie svojej odolnosti, napríklad zákon o kritických surovinách a akčný plán pre kontinentálnu umelú inteligenciu, Goldman Sachs zostáva skeptická, pokiaľ ide o ich efektívnosť. A pripomína, že možnosti Európy sú obmedzené jej závislosťou od Číny, pokiaľ ide o niektoré kritické suroviny. „Napriek týmto programom EÚ naďalej čelí štrukturálnej závislosti od zahraničných dodávateľov,“ varujú analytici.
Podľa expertov banky príliš nesmelá reakcia Bruselu by mohla urýchliť postupnú eróziu európskej priemyselnej základne, keďže čínske firmy rozširujú svoj vplyv na globálnych trhoch. A na druhej strane, príliš agresívny postoj, ako sú vysoké clá alebo rozsiahle dovozné obmedzenia, by mohli vyvolať pomstu v podobe narušených dodávateľských reťazcov, od ktorých je Európa silne závislá.
