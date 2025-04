Európske farmaceutické firmy varujú pred presunom výroby do USA

Brusel 8. apríla (TASR) - Európske farmaceutické spoločnosti varovali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na utorkovom stretnutí, že clá prezidenta USA Donalda Trumpa urýchlia presun výroby z Európy do USA. Uviedli to dva zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Farmaceutická podniková skupina EFPIA vyzvala Leyenovú, aby presadila „rýchle a radikálne kroky na zmiernenie rizika exodu“ do Spojených štátov, uviedli zdroje pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemali oprávnenie zdieľať podrobnosti o stretnutí.



Na stretnutí sa zúčastnili generálni riaditelia niektorých farmaceutických spoločností so sídlom v Európskej únii (EÚ), ako aj skupina EFPIA a biotechnologická loby Europabio. Podľa nich na zastavenie hromadného odchodu investícií, výskumu a vývoja z Európy, je potrebné uskutočniť zmeny v regulačnom rámci pre tento priemysel, aby viac prispieval k inováciám a posilnil európske duševné vlastníctvo, uviedli zdroje.



Požiadavky európskeho farmaceutického priemyslu neboli nové, pretože EFPIA opakovane varovala, že farmaceutické odvetvie by mohlo prehrať v súboji s čoraz tvrdšou konkurenciou, ak EÚ nezmení zákony pre tento sektor.



USA sú najväčším trhom na svete z hľadiska tržieb pre všetky veľké farmaceutické spoločnosti, a to ako americké, tak aj pre firmy z Európy.



Farmaceutické výrobky boli oslobodené od plošných ciel, ktoré Trump oznámil minulý týždeň, ale povedal, že budú čeliť samostatným clám. Trump pritom predpovedal, že farmaceutické spoločnosti sa presunú do USA. A varoval, že ak to neurobia, „budú musieť zaplatiť veľkú daň“.



Vývoz liekov a farmaceutických výrobkov z EÚ do Spojených štátov amerických dosiahol v roku 2023 podľa ostatných údajov Eurostatu približne 90 miliárd eur. V roku 2021 bol podiel Severnej Ameriky na globálnom predaji liekov na úrovni 49,1 % v porovnaní s 23,4 % v prípade Európy, podľa dostupných štatistík EFPIA.



Trump minulý týždeň oznámil zavedenie cla vo výške 20 % na dovoz z EÚ po clách vo výške 25 % na dovoz áut, ocele a hliníka. Európska komisia v pondelok navrhla odvetné clá vo výške 25 % na celý rad tovaru z USA vrátane sóje, orechov a motocyklov.