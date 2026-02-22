< sekcia Ekonomika
Európske firmy majú šancu na refundáciu neoprávnene vybraných ciel
Prezident USA Donald Trump utrpel v piatok (20. 2.) porážku pred Najvyšším súdom.
Brusel/Berlín 22. februára (TASR) - Európske firmy majú po rozhodnutí Najvyššieho súdu v USA šancu na refundáciu neoprávnene vybraných ciel, uviedol šéf obchodného výboru Európskeho parlamentu (EP) Bernd Lange. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Clá zaplatené navyše sa musia vrátiť,“ povedal Lange v rozhovore pre nemecký rozhlas Deutschlandfunk. Podľa neho bude mať proces refundácií zrejme na starosti Obchodný súd v New Yorku, pričom počíta so státisícmi žiadostí. Lange odhaduje, že len nemecké firmy alebo ich americkí importéri zaplatili navyše viac než 100 miliárd eur.
Prezident USA Donald Trump utrpel v piatok (20. 2.) porážku pred Najvyšším súdom, ktorý zrušil podstatnú časť jeho ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci.
Lange upozornil, že súd mohol vo svojom rozhodnutí uviesť, že v rámci národného záujmu nie je potrebné vybrané peniaze vracať. „To však Najvyšší súd neurobil. Preto je možné žiadať späť všetky neoprávnene zaplatené clá,“ zdôraznil.
Lange zároveň pripomenul, že colná dohoda medzi EÚ a USA, na ktorej EP aktuálne pracuje, stratila po verdikte právny základ. „Základ pre dohodu už neexistuje,“ povedal Lange. Na pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie vyjednávacieho tímu a právnej služby Európskeho parlamentu.
