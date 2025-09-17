< sekcia Ekonomika
Európske firmy majú stále problémy so získavaním vzácnych zemín z Číny
A to aj napriek júlovej dohode o urýchlení ich exportu.
Autor TASR
Peking 17. septembra (TASR) - Európske firmy majú stále problémy so zabezpečením prístupu ku kľúčovým vzácnym zeminám z Číny, a to aj napriek júlovej dohode o urýchlení ich exportu. Upozornila na to v stredu Obchodná komora Európskej únie (EÚ) v Číne. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Čína dominuje svetovému priemyslu ťažby a rafinácie strategických nerastov, čo jej dáva kľúčovú páku v obchodnej vojne s USA v tomto roku.
Od apríla vyžaduje Peking licencie na určité vývozy, čo má dominový efekt vo výrobných sektoroch na celom svete.
Po napätom samite EÚ a Číny v júli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že sa obe strany dohodli na vylepšenom mechanizme pre čínsky vývoz minerálov vzácnych zemín do európskeho bloku.
Obchodná komora EÚ v Číne však vo svojom výročnom dokumente v stredu uviedla, že „mnohé firmy, najmä malé a stredné podniky, stále čelia výrazným narušeniam dodávateľského reťazca“.
„Nebolo predložené žiadne dlhodobé a udržateľné riešenie,“ uviedla komora a dodala, že je v tejto záležitosti v „pravidelnom kontakte“ s čínskymi úradmi.
„Máme niekoľko členov, ktorí práve teraz čelia značným stratám pre napäté dodávky,“ povedal novinárom prezident obchodnej komory Jens Eskelund.
„S našimi členmi sme predložili viac ako 140 žiadostí a len zlomok z nich bolo doteraz vyriešených,“ dodal.
Lobistická skupina, ktorá zastupuje viac ako 1600 európskych firiem, predložila tvorcom čínskej politiky 1141 odporúčaní zameraných na prekonanie rôznych prekážok.
Komora v stredu zverejnila takisto stanovisko, v ktorom zdôraznila obavy týkajúce sa obchodnej nerovnováhy, intenzívnej konkurencie a toho, čo považuje za nespravodlivé zaobchádzanie s európskymi spoločnosťami.
Eskelund začiatkom týždňa uviedol, že Čína naďalej neúnavne vyváža do celého sveta, ale dováža málo. Varoval, že ak sa táto nerovnováha zvýši, obchod by sa mohol stať jednosmernou ulicou.
Čínsky obchodný prebytok by mohol vyvolať reakcie iných krajín. V prípade Spojených štátov nerovnováha narástla až do takej miery, že si vynútila reakciu. Výsledné colné spory vytvorili bezprecedentnú neistotu pre čínske aj zahraničné firmy v Číne.
Komora vyzvala Peking, aby zabezpečil, že obchod bude výhodný pre obe strany, aby zrušil obmedzenia vývozu kritických materiálov a aby sa vyhol uprednostňovaniu čínskych spoločností vo verejných obstarávaniach.
Nadmerná ponuka Číny v sektoroch, ako sú elektrické vozidlá, zintenzívnila konkurenciu, zatiaľ čo vysoký dlh miestnych samospráv a pomalá spotreba predstavujú ďalšie výzvy, uviedla komora.
O hlboko zakorenených problémoch, ktorým čelí druhá najväčšia ekonomika sveta, svedčia aj údaje zverejnené tento týždeň, ktoré odhalili ďalšie spomalenie produkcie tovární.
Čína dominuje svetovému priemyslu ťažby a rafinácie strategických nerastov, čo jej dáva kľúčovú páku v obchodnej vojne s USA v tomto roku.
Od apríla vyžaduje Peking licencie na určité vývozy, čo má dominový efekt vo výrobných sektoroch na celom svete.
Po napätom samite EÚ a Číny v júli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že sa obe strany dohodli na vylepšenom mechanizme pre čínsky vývoz minerálov vzácnych zemín do európskeho bloku.
Obchodná komora EÚ v Číne však vo svojom výročnom dokumente v stredu uviedla, že „mnohé firmy, najmä malé a stredné podniky, stále čelia výrazným narušeniam dodávateľského reťazca“.
„Nebolo predložené žiadne dlhodobé a udržateľné riešenie,“ uviedla komora a dodala, že je v tejto záležitosti v „pravidelnom kontakte“ s čínskymi úradmi.
„Máme niekoľko členov, ktorí práve teraz čelia značným stratám pre napäté dodávky,“ povedal novinárom prezident obchodnej komory Jens Eskelund.
„S našimi členmi sme predložili viac ako 140 žiadostí a len zlomok z nich bolo doteraz vyriešených,“ dodal.
Lobistická skupina, ktorá zastupuje viac ako 1600 európskych firiem, predložila tvorcom čínskej politiky 1141 odporúčaní zameraných na prekonanie rôznych prekážok.
Komora v stredu zverejnila takisto stanovisko, v ktorom zdôraznila obavy týkajúce sa obchodnej nerovnováhy, intenzívnej konkurencie a toho, čo považuje za nespravodlivé zaobchádzanie s európskymi spoločnosťami.
Eskelund začiatkom týždňa uviedol, že Čína naďalej neúnavne vyváža do celého sveta, ale dováža málo. Varoval, že ak sa táto nerovnováha zvýši, obchod by sa mohol stať jednosmernou ulicou.
Čínsky obchodný prebytok by mohol vyvolať reakcie iných krajín. V prípade Spojených štátov nerovnováha narástla až do takej miery, že si vynútila reakciu. Výsledné colné spory vytvorili bezprecedentnú neistotu pre čínske aj zahraničné firmy v Číne.
Komora vyzvala Peking, aby zabezpečil, že obchod bude výhodný pre obe strany, aby zrušil obmedzenia vývozu kritických materiálov a aby sa vyhol uprednostňovaniu čínskych spoločností vo verejných obstarávaniach.
Nadmerná ponuka Číny v sektoroch, ako sú elektrické vozidlá, zintenzívnila konkurenciu, zatiaľ čo vysoký dlh miestnych samospráv a pomalá spotreba predstavujú ďalšie výzvy, uviedla komora.
O hlboko zakorenených problémoch, ktorým čelí druhá najväčšia ekonomika sveta, svedčia aj údaje zverejnené tento týždeň, ktoré odhalili ďalšie spomalenie produkcie tovární.