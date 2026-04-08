< sekcia Ekonomika
Európske firmy plánujú kupovať viac elektromobilov
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Viac ako polovica európskych firiem plánuje počas nasledujúcich dvoch rokov nakúpiť batériové elektromobily. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti DKV Mobility na základe prieskumu medzi 1732 manažérmi zodpovednými za vozové parky v Českej republike, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku.
„Naša štúdia jasne ukazuje, že v európskych spoločnostiach dochádza k zrýchľovaniu elektrifikácie. Zároveň je zrejmé, že transformácia firemných vozových parkov zostáva pre mnohé podniky zložitou strategickou úlohou,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility Sven Mehringer. Najväčšími prekážkami ďalšej elektrifikácie sú podľa prieskumu vysoké obstarávacie náklady, rastúce ceny elektrickej energie a vnímaný obmedzený dojazd elektromobilov. Pre 69 % respondentov je problémom nedostatočne rozvinutá infraštruktúra verejného nabíjania.
Najviac firiem plánuje v najbližších dvoch rokoch kupovať elektromobily v Rumunsku (74 %), nasleduje Taliansko (60 %) a Francúzsko (55 %). Záujem je väčší medzi firmami nad 500 zamestnancov, v ktorých chce nakúpiť nové elektromobily okolo dvoch tretín manažérov.
V súčasnosti vo vozových parkoch firiem v skúmaných krajinách prevládajú diesel (37 %) a benzín (32 %). Áut s čisto elektrickým pohonom je 12 % a plug-in hybridov 10 %. Najviac vozidiel s výlučne elektrickým pohonom má Holandsko (21 %), najmenej zo skúmaných krajín Poľsko (6 %).
