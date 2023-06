Európske firmy v Číne bojujú s problémami po pandémii

Peking 24. júna (TASR) - Slabnúce zotavovanie čínskej ekonomiky, problémy s regulačnými úradmi a čoraz spolitizovanejšia podnikateľská klíma narúšajú dôveru európskych podnikateľov v ázijskú krajinu napriek tomu, že im znovu otvára svoje brány. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa najnovšieho prieskumu Obchodnej komory Európskej únie v Číne dve tretiny európskych spoločností, ktoré tam pôsobia, uviedli, že podnikanie v krajine je čoraz ťažšie. Jedna z 10 firiem buď plánuje presunúť svoje sídlo z Číny alebo to už urobila, povedal Jens Eskelund, prezident komory, pričom mnohí si vybrali za nové sídlo Singapur. "Jedenásť percent našich členov už presunulo investície z Číny," dodal na brífingu pre novinárov.



Druhá najväčšia svetová ekonomika takmer tri roky zavádzala tvrdé blokády a cestovné obmedzenia, aby udržala pandémiu ochorenia COVID-19 pod kontrolou. To však zasiahlo továrne a dodávateľské reťazce.



Čínska vláda minulý rok v decembri oznámila náhle ukončenie politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, čo vyvolalo nádej na oživenie ekonomiky. Ale o šesť mesiacov neskôr sa tempo zotavovania hospodárstva po pandémii spomalilo a zahraničné firmy v Číne majú čoraz väčšie problémy. Až 60 % firiem v prieskume uviedlo, že problémom je čoraz viac spolitizované podnikateľské prostredie v Číne.



Nezrozumiteľný protišpionážny zákon, ktorý má vstúpiť do platnosti v júli, ako aj hrozba vojny s Taiwanom, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, ich najviac znepokojujú.



Manažér francúzskej priemyselnej skupiny, ktorá pôsobí vo východočínskej provincii Šan-tung, sa agentúre AFP posťažoval na "čoraz viac vládnych zásahov do podnikania" od skončenia blokád. Úradníci sa často zameriavajú na zahraničné firmy a sú k nim prísnejší, zatiaľ k čínskym spoločnostiam majú miernejší prístup.



"Poplatky v prístavoch vzrástli od roku 2019 o 300 %, zatiaľ čo miestne úrady podpísali priaznivé dohody s dvoma čínskymi skupinami, ktoré si budujú svoje továrne vedľa nás," povedal manažér a požiadal o zachovanie anonymity pre obavy z dôsledkov. Jeho spoločnosť si zatiaľ ponechá svoje prevádzky v Číne, pretože "investícia bola príliš veľká". Ale neistota podkopáva dôveru klientov, investorov aj predstavenstva, dodal.



Viac ako polovica spoločností podľa prieskumu v tomto roku neočakáva žiadne rozšírenie svojich aktivít v Číne. Z údajov komory vyplýva, že od roku 2019 spoločnosti z Európy nezaložili v Číne žiadne nové malé a stredné podniky.



"Napriek problémom je však Čína príliš veľká na to, aby bola ignorovaná," povedal Klaus Zenkel, zástupca komory v južnej Číne. "Čína je stále svetovou továrňou a tou aj zostane. Podmienky vstupu na čínsky trh sú však čoraz ťažšie," dodal.