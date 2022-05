Európske firmy v Číne sa obávajú problémov pre ochorenie COVID-19

Peking 16. mája (TASR) – Európske firmy v Číne čakajú na ďalšiu vlnu problémov spojenú s ochorením COVID-19. A vidia len malú šancu na zlepšenie, kým sa v ázijskej krajina nezvýši zaočkovanosť. Uviedla to v pondelok Európska obchodná komora v Číne.



Šanghaj si stanovil plány na ukončenie blokád spojených s ochorením COVID-19, ktoré trvajú už viac ako šesť týždňov a tvrdo zasiahli čínsku ekonomiku. Produkcia priemyslu v krajine aj maloobchodné tržby klesli v apríli najviac za vyše dva roky a zaostali aj za odhadmi ekonómov.



No ale ak sa aj blokády v Šanghaji na budúci mesiac uvoľnia, reštrikcie na cesty do zahraničia a riziko možnej ďalšej vlny variantu omikron vytvárajú neistotu, uviedli zástupcovia komory.



"Výhľad je dosť pochmúrny," povedala viceprezidentka komory Bettina Schön-Behanzinová. "Podnikateľská dôvera bola skutočne vážne zasiahnutá v dôsledku pokračujúcej nevyspytateľnej politiky blokád v Šanghaji."



"Mnoho spoločností a jednotlivcov vážne zvažuje svoju prítomnosť v Číne," dodala. Čína tvrdí, že jej politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 je nevyhnutná, aby sa predišlo preťaženiu zdravotníckych zdrojov krajiny.



Podľa Jörga Wuttkeho, prezidenta komory, je nepravdepodobné, že by sa problémy Číny spojené s ochorením COVID-19 vyriešili v druhej polovici roka, vzhľadom na vysokú prenosnosť variantu omikron. Dodal, že v tejto fáze nie je známe, kedy a či Čína spustí masívnu očkovaciu kampaň, alebo zavedie vakcínu proti variantu omikron, aby dosiahla kolektívnu imunitu a nemusela zatvárať firmy.



Zahraničné firmy šokovalo tiež oznámenie Národnej imigračnej správy minulý týždeň, že "prísne obmedzí" zbytočné zahraničné cesty čínskych občanov, aby sa minimalizovalo riziko opätovného výskytu prípadov nákazy.