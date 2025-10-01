< sekcia Ekonomika
Európske koncerny sľubujú výrazné zvýšenie investícií
Európa zápasí s vonkajšími faktormi, ako sú vysoké americké clá, konkurencia z Číny a bezpečnostné hrozby, uvádza sa v dokumente.
Autor TASR
Kodaň 1. októbra (TASR) - Siemens, Thyssenkrupp, RWE a 25 ďalších európskych spoločností plánuje zvýšiť svoje investície v Európe do roku 2030 v priemere o polovicu, ak sa zmenia ekonomické podmienky na starom kontinente. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Za predpokladu, že sa regulačné a finančné prostredie v Európe zlepší prostredníctvom záväzkov voči priemyslu, konkurencieschopnosti a inováciám, európske spoločnosti sa zaväzujú investovať viac v Európe,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení takmer 30 veľkých korporácií. Spoločnosti napríklad požadujú zníženie byrokracie a prekážok na jednotnom trhu, zrýchlenie elektrifikácie, budovanie odolného obranného priemyslu a stimuly pre súkromné investície.
Vyhlásenie s návrhmi na posilnenie konkurencieschopnosti zástupcovia podnikov v stredu na stretnutí v Kodani postúpili predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, dánskej premiérke Mette Frederiksenovej a poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi.
Európa zápasí s vonkajšími faktormi, ako sú vysoké americké clá, konkurencia z Číny a bezpečnostné hrozby, uvádza sa v dokumente. „Európske spoločnosti však zaťažujú aj vnútorné faktory, ako je nadmerná regulácia EÚ, zdĺhavé schvaľovacie postupy, nedostatočné investície a obmedzený prístup k cenovo dostupnej zelenej energii,“ upozornili signatári výzvy.
