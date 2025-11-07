< sekcia Ekonomika
Európske krajiny prijímajú opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky
Šírenie vysoko patogénnej vtáčej chrípky H5N1 vyvolalo obavy hydinárskeho priemyslu, keďže v posledných rokoch choroba zabila alebo viedla k utrateniu stoviek miliónov kusov hydiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 7. novembra (TASR) - Vo viacerých európskych krajinách v dôsledku vtáčej chrípky presúvajú chovy hydiny do interiéru, aby ju chránili pred voľne žijúcimi vtákmi a ušetrili chovateľov pred veľkými ekonomickými škodami. Na správy tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.
Šírenie vysoko patogénnej vtáčej chrípky H5N1 vyvolalo obavy hydinárskeho priemyslu, keďže v posledných rokoch choroba zabila alebo viedla k utrateniu stoviek miliónov kusov hydiny. To narušilo dodávky a zvýšilo ceny potravín.
Španielske ministerstvo poľnohospodárstva vo štvrtok (6. 11.) oznámilo, že od 10. novembra bude vyžadovať od farmárov v rizikových oblastiach, aby chovali hydinu v interiéri, čo má zabrániť šíreniu vtáčej chrípky. Preventívne opatrenie prichádza po tom, čo sa v posledných týždňoch zvýšila úroveň rizika možnej kontaminácie.
Podľa nových pravidiel už nebude dovolené kŕmiť hydinu vonku a nebude dovolené, aby pila vodu zo spoločných zdrojov s voľne žijúcimi vtákmi.
Deň predtým rovnaké rozhodnutie prijalo Írsko - potom, ako sa v krajine potvrdilo prvé ohnisko vtáčej chrípky za posledné tri roky. Francúzsko, kde bolo v sezóne 2021/2022 utratených viac ako 20 miliónov kusov hydiny, vydalo podobné nariadenie v októbri, nasledované Belgickom a Holandskom. Spojené kráľovstvo k tomuto kroku pristúpilo v utorok (4. 11.).
V Nemecku bolo viac ako 30 hydinových fariem nútených utratiť svoje zvieratá po objavení ohnísk vtáčej chrípky. Nemecký inštitút pre zdravie zvierat (FLI) oznámil, že podľa počiatočných odhadov bolo utratených približne 400.000 kurčiat, kačíc, husí a moriek, aby sa zabránilo šíreniu vtáčej chrípky.
V Poľsku, hlavnom producentovi chovnej hydiny v EÚ, sa tento rok doteraz vyskytlo 15 ohnísk nákazy, poľské úrady však zatiaľ nevyžadujú, aby sa hydina chovala v interiéri.
Podľa Reuters 15 z 27 členských štátov EÚ zaznamenalo v tejto sezóne ohniská vtáčej chrípky. Choroba sa šíri najmä migrujúcimi voľne žijúcimi vtákmi. Tento rok bol zaznamenaný vysoký počet ohnísk - doteraz 688 - v porovnaní so 189 ohniskami v minulom roku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Šírenie vysoko patogénnej vtáčej chrípky H5N1 vyvolalo obavy hydinárskeho priemyslu, keďže v posledných rokoch choroba zabila alebo viedla k utrateniu stoviek miliónov kusov hydiny. To narušilo dodávky a zvýšilo ceny potravín.
Španielske ministerstvo poľnohospodárstva vo štvrtok (6. 11.) oznámilo, že od 10. novembra bude vyžadovať od farmárov v rizikových oblastiach, aby chovali hydinu v interiéri, čo má zabrániť šíreniu vtáčej chrípky. Preventívne opatrenie prichádza po tom, čo sa v posledných týždňoch zvýšila úroveň rizika možnej kontaminácie.
Podľa nových pravidiel už nebude dovolené kŕmiť hydinu vonku a nebude dovolené, aby pila vodu zo spoločných zdrojov s voľne žijúcimi vtákmi.
Deň predtým rovnaké rozhodnutie prijalo Írsko - potom, ako sa v krajine potvrdilo prvé ohnisko vtáčej chrípky za posledné tri roky. Francúzsko, kde bolo v sezóne 2021/2022 utratených viac ako 20 miliónov kusov hydiny, vydalo podobné nariadenie v októbri, nasledované Belgickom a Holandskom. Spojené kráľovstvo k tomuto kroku pristúpilo v utorok (4. 11.).
V Nemecku bolo viac ako 30 hydinových fariem nútených utratiť svoje zvieratá po objavení ohnísk vtáčej chrípky. Nemecký inštitút pre zdravie zvierat (FLI) oznámil, že podľa počiatočných odhadov bolo utratených približne 400.000 kurčiat, kačíc, husí a moriek, aby sa zabránilo šíreniu vtáčej chrípky.
V Poľsku, hlavnom producentovi chovnej hydiny v EÚ, sa tento rok doteraz vyskytlo 15 ohnísk nákazy, poľské úrady však zatiaľ nevyžadujú, aby sa hydina chovala v interiéri.
Podľa Reuters 15 z 27 členských štátov EÚ zaznamenalo v tejto sezóne ohniská vtáčej chrípky. Choroba sa šíri najmä migrujúcimi voľne žijúcimi vtákmi. Tento rok bol zaznamenaný vysoký počet ohnísk - doteraz 688 - v porovnaní so 189 ohniskami v minulom roku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)