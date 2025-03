Európske obranné firmy zažívajú raketový rast

Bratislava 16. marca (TASR) - Obranný sektor, ktorý sa v minulosti považoval za oblasť s nízkou maržou, sa stal oblasťou s vysokým rastovým potenciálom, pričom investori skupujú akcie rýchlejšie, ako analytici dokážu revidovať svoje cieľové ceny. Rast vojenských výdavkov v Európe posunul obranné spoločnosti tak vysoko, že ich ocenenie sa vyrovná oceneniu veľkých výrobcov luxusného tovaru. Informovala o tom spoločnosť Freedom24.



"Predpokladané (forwardové) ocenenie koša akcií obranných spoločností v Európe v posledných týždňoch prudko vzrástlo a vyrovnalo sa priemernému P/E (pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku) európskych výrobcov luxusného tovaru," priblížila spoločnosť. "Akcie nemeckého výrobcu tankov a munície Rheinmetall AG sa od začiatku roka 2025 takmer zdvojnásobili. To viedlo k rekordnému nárastu predpokladaného ocenenia akcií spoločnosti. Teraz sa nachádza medzi lídrom na trhu s luxusom LVMH a spoločnosťou Hermes, výrobcom ikonických kabeliek Birkin," doplnili odborníci.



Niektorí analytici sa domnievajú, že ocenenie je už príliš nadhodnotené, najmä preto, že akcie spoločnosti Rheinmetall od februára 2022 vzrástli viac ako desaťnásobne. Goldman Sachs a JPMorgan Chase pritom podľa spoločnosti predpokladajú, že rastový potenciál akcií obranného priemyslu v Európe sa ešte neskončil.



Európa spustila prvý fond obchodovaný na burze zameraný výlučne na európsky obranný sektor. Portfólio zahŕňa 20 európskych výrobcov civilného a vojenského vybavenia, obrannej elektroniky a vesmírnych technológií, priblížila spoločnosť. Fond pritom podľa nej neinvestuje do spoločností, ktoré sa podieľajú na vývoji medzinárodne zakázaných zbraní, ako je kazetová munícia a protipechotné míny.



Najväčší podiel v indexe by mala mať spoločnosť Rheinmetall, ktorá tvorí 18 % fondu. Nasledujú talianska spoločnosť Leonardo (15 %), švédska spoločnosť Saab a britská spoločnosť BAE Systems (po 10 %) a francúzska spoločnosť Thales (9 %).



"Hoci obranný sektor v Európe stále čelí otázkam o dlhodobej udržateľnosti vysokých ocenení, vysoký rast vojenských výdavkov naznačuje, že tento trend môže v nasledujúcich rokoch pokračovať. Vzhľadom na rastúce očakávania budúceho vývoja sa spoločnosti pôsobiace v oblasti obrany považujú za atraktívnu príležitosť pre investorov, ktorí stále hľadajú príležitosti na rast. Vzhľadom na rýchly nárast hodnoty akcií sa však vynára otázka, či trh už nie je do určitej miery prehriaty," uzavrela spoločnosť.