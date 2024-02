Európske organizácie namietajú nezákonné spracúvanie údajov Metou

Poprad 29. februára (TASR) - Európske spotrebiteľské organizácie namietajú masívne a nezákonné spracúvanie údajov spoločnosťou Meta, pridáva sa k nim aj Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade. Osem členov BEUC (The European Consumer Organisation) v tejto súvislosti podalo sťažnosti svojim národným orgánom na ochranu osobných údajov. Projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská informovala, že technologický gigant podľa nich nedodržiava zásady spravodlivého spracovania, minimalizácie a obmedzenia účelu použitia údajov v zmysle GDPR.



Zber obrovského množstva osobných údajov je podľa spotrebiteľských organizácií v rozpore s prijatými zásadami. "Voľba 'platba alebo súhlas', ktorú spoločnosť vnútila spotrebiteľom, je dymovou clonou, ktorá má zakryť skutočný problém nezákonného spracovania ich údajov," objasnila Čakovská. Dodala, že spoločnosť zároveň nemá platný právny základ, ktorý by ospravedlňoval masívny zber informácií o používateľoch Facebooku a Instagramu. Voľbu, pred ktorú ich stavia, totiž nemôžu vykonať na základe slobodne poskytnutého a informovaného súhlasu. Meta podľa spotrebiteľských organizácií nezákonnými praktikami podporuje systém, ktorý sleduje spotrebiteľov online a zhromažďuje obrovské množstvo dát na účely zobrazovania reklám. Je to aj hlavný spôsob, akým podľa nich dosahuje svoje zisky.



Čakovská dodáva, že spoločnosť sa opakovane pokúšala ospravedlniť masívny komerčný dohľad nad svojimi používateľmi. Jej nespravodlivá voľba "platba alebo súhlas" je podľa nej najnovšou snahou legalizovať svoj obchodný model. "Je najvyšší čas, aby orgány na ochranu osobných údajov nespravodlivé spracúvanie údajov a porušovanie základných práv ľudí zastavili," vyzvali členovia BEUC.



V dôsledku rôznych súdnych a ďalších rozhodnutí, ktoré spoločnosť prinútili zmeniť právny základ pre zhromažďovanie a spracúvanie dát, začala Meta používateľom Facebooku a Instagramu ponúkať nespravodlivú a zavádzajúcu voľbu. BEUC a jej 19 členov preto už vlani podalo sťažnosť orgánom na ochranu spotrebiteľa, aby odsúdili podľa nich zavádzajúce a agresívne praktiky. Terajšie sťažnosti, ktoré okrem Slovenska spoločne podali aj organizácie v Českej republike, Dánsku, Grécku, vo Francúzsku, v Nórsku, Slovinsku a Španielsku, sú založené na ochrane osobných údajov podľa GDPR a zákonov o ochrane osobných údajov.