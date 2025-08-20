< sekcia Ekonomika
Európske poštové spoločnosti pozastavujú zásielky balíkov do USA
Dôvodom je zrušenie colnej výnimky v USA pre balíky s nízkou hodnotou, oznámili v stredu spoločnosti.
Autor TASR
Štokholm 20. augusta (TASR) - Niekoľko európskych poštových spoločností vrátane nórskej Posten Bring, švédsko-dánskej PostNord a belgickej bpost dočasne pozastavuje zásielky balíkov do USA. Dôvodom je zrušenie colnej výnimky v USA pre balíky s nízkou hodnotou, oznámili v stredu spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
„Vzhľadom na krátky časový rámec na prispôsobenie sa novým požiadavkám PostNord dočasne pozastavuje doručovanie,“ vysvetlila spoločnosť, ktorú vlastnia Švédsko a Dánsko. Hovorca nemeckého logistického giganta DHL uviedol, že záležitosť sa stále preveruje a rozhodnutie o ďalšom postupe zatiaľ nepadlo.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý mesiac oznámila, že od 29. augusta pozastaví platnosť výnimky, na základe ktorej bolo možné doviezť do USA bez cla tovar v hodnote do 800 amerických dolárov (684,81 eura). Výnimka podľa kritikov spôsobila, že USA zaplavili lacné tovary od čínskych internetových predajcov ako Shein a Temu.
(1 EUR = 1,1682 USD)
