Európske potravinové banky hovoria o potravinovej neistote Ukrajincov

Brusel 9. januára (TASR) - Päť miliónov Ukrajincov sa počas zimy ocitlo v situácii potravinovej neistoty. Uviedol to predseda Európskej federácie potravinových bánk (FEBA) Jacques Vandenschrik v utorňajšom rozhovore pre belgickú televíznu stanicu RTBF, informuje spravodajca TASR.



RTBF uviedla, že v Kyjeve boli v posledných dňoch teploty okolo mínus 19 stupňov Celzia a očakáva sa, že zostanú pod nulou ešte najmenej dva týždne. Okrem toho tisíce obyvateľov Ukrajiny sú vinou ruského bombardovania bez elektriny a vážne narušená je aj doprava, čo prispieva k potravinovej neistote Ukrajincov.



Vandenschrik pripomenul, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvoma rokmi sa na potravinovú pomoc pre ukrajinských civilistov uvoľnili milióny eur. Je tu však nová kampaň s názvom "Food for Ukraine", ktorú spúšťajú potravinové banky.



"Je to nevyhnutné, pretože situácia civilistov je kritická a zhoršuje sa. Každý deň sú tam ničené priemyselné odvetvia a podniky, ľudia prichádzajú o prácu a z ekonomických dôvodov už nemajú prístup k jedlu. Ich prioritou je bývanie. A v oblastiach blízko frontovej línie už nie je obchod, kde by ste si mohli dať jedlo," vysvetlil Vandenschrik.



Šéf FEBA upozornil, že Ukrajina je "špeciálny prípad" aj preto, že ukrajinská kultúra stravovania je odlišná, "nie je ani talianska, ani španielska, ani belgická". Potom treba riešiť nemalé náklady na dopravu a logistiku.



"Rýchlo sme si uvedomili, že etikety na potravinách neboli pre Ukrajincov čitateľné. Neexistuje iné riešenie, ako im pomôcť, ako kúpiť jedlo. Ich jedlo. Preto nakupujte lokálne, čím podporíte aj miestnu ekonomiku," odkázal Vandenschrik všetkým záujemcom, ktorí chcú pomáhať Ukrajincom s jedlom.



Odhaduje, že dnes sa okolo päť miliónov Ukrajincov ocitlo v situácii potravinovej neistoty.



"Tým, čo sme urobili, sme dokázali pomôcť 350.000 ľuďom. Radi by sme toto číslo vynásobili štyrmi. Pretože je to nevyhnutné," vysvetlil.



Na otázku RTBF, kde má Európa hľadať peniaze na pomoc pre Ukrajincov ohrozených hladom, Vandenschrik povedal, že EÚ zmrazila 28 miliárd eur z ruských súkromných zdrojov a len samotné Belgicko prisľúbilo Ukrajine 1,7 miliardy z daní z úrokov zo zmrazených ruských aktív. V tejto súvislosti vyzval belgického premiéra Alexandra De Croa, aby časť z týchto zdrojov rezervoval a zaistil, že pôjdu v prospech zdravia ukrajinského civilného obyvateľstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)