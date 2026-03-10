< sekcia Ekonomika
Európske priemyselné podniky podporujú obchodovanie s emisiami
Oslabenie alebo pozastavenie systému ETS namiesto riešenia základných príčin slabnúcej konkurencieschopnosti Európy by bolo vážnou nesprávnou diagnózou problému, varujú signatári výzvy.
Autor TASR
Brusel 10. marca (TASR) - Viac ako 100 spoločností vyzvalo lídrov EÚ, aby na samite budúci týždeň podporili európsky systém obchodovania s emisiami (ETS). V záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a odolnosti ekonomík je potrebný „odklon od volatilného dovozu fosílnych palív smerom k využitiu nášho potenciálu čistej energie“, napísali firmy v liste zverejnenom v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Podľa nášho názoru je robustný systém obchodovania s emisiami EÚ kľúčový na dosiahnutie tohto cieľa,“ uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali spoločnosti ako Salzgitter, Volvo Cars, Vattenfall a EDF. Systém obchodovania s emisiami v súčasnosti pokrýva približne 40 % celkových emisií v EÚ. Viaceré európske krajiny ho kritizujú, pretože náklady na emisné certifikáty podľa nich spolu s vysokými cenami energií neprimerane zaťažujú priemysel a znižujú jeho konkurencieschopnosť.
Oslabenie alebo pozastavenie systému ETS namiesto riešenia základných príčin slabnúcej konkurencieschopnosti Európy „by bolo vážnou nesprávnou diagnózou problému,“ varujú signatári výzvy. Systém ETS zavedený pred viac ako 20 rokmi považujú za „motor konkurencieschopnosti pre Európu“ a zároveň za základný pilier jej úsilia o dekarbonizáciu. Podkopanie tohto úsilia by podľa nich „narušilo investičnú istotu a poškodilo budúcnosť európskeho priemyslu“.
