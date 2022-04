Európske prístavy žiadajú EÚ o zoznam zakázaných ruských lodí

Brusel 13. apríla (TASR) - Európske námorné prístavy potrebujú "jasný zoznam" všetkých ruských lodí, ktoré majú do nich zakázaný vstup v rámci najnovšieho kola sankcií Európskej únie (EÚ) proti Moskve. Vyhlásila to stredu Európska organizácia námorných prístavov (ESPO).



Organizácia vyjadrila podporu piatemu balíku sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Vo vyhlásení však zdôraznila, že je potrebné, aby „vlády a príslušné verejné úrady na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ prevzali svoju zodpovednosť a naplánovali dostatok personálu a zdrojov na zabezpečenie hladkého uplatňovania opatrení“.



EÚ po piatom kole sankcií minulý týždeň náhle zatvorila svoje prístavy pre všetky ruské lode, s výnimkou tých, ktoré prevážajú „poľnohospodárske a potravinárske produkty, humanitárnu pomoc a energiu“, skonštatovala ESPO. Podľa organizácie je tiež dôležité, aby došlo k „harmonizovanému uplatňovaniu zákazu vstupu ruských plavidiel do prístavov EÚ“.



ESPO vyzvala Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, aby poskytla „jasný zoznam ruských lodí, ktoré majú mať zakázaný vstup do prístavov EÚ vrátane lodí, ktoré od 24. februára, keď sa invázia začala, zmenili vlajku alebo sa preregistrovali".



Zákaz ruských lodí v EÚ, ako aj zákazy dovozu a vývozu rôznych kategórií tovaru znamenajú množstvo dodatočných kontrol, ktoré je potrebné vykonať, upozornila tiež organizácia.



Piate kolo sankcií zahŕňa aj zákaz dovozu ruského uhlia do EÚ, ktorý sa považuje za možný prvý krok k širšiemu zákazu dodávok energií.



Zákaz lodí sa vzťahuje na približne 6000 lodí, ktoré sa plavia pod ruskou vlajkou alebo operujú v belgických prístavoch Antverpy, Zeebrugge a Gent, uviedol minulý týždeň belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne.



ESPO so sídlom v Bruseli zastupuje prístavné orgány, združenia a správy všetkých členských štátov EÚ a Nórska. Ukrajinský prístavný orgán má od roku 2018 štatút pozorovateľa.



TASR správu prevzala z AFP.