Európske spoločnosti podniknú kroky, snažia sa pripraviť na clá

Brusel 4. marca (TASR) - Európske firmy, od nemeckých výrobcov automobilových komponentov až po švajčiarskych výrobcov čokolády, pripravujú svoj "plán B" v snahe prispôsobiť sa potenciálnym clám v USA. Tie sa v utorok stali tvrdou realitou v prípade Kanady a Mexika, pričom druhé kolo, špecificky zamerané na Európu, sa očakáva na budúci mesiac. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump uvalil clá vo výške 25 % na dovoz z Mexika a Kanady a zdvojnásobil clá na čínsky tovar na 20 %.



Európske firmy čelia vyhliadkam na druhú vlnu amerických ciel v apríli, pričom Trump pohrozil tarifami vo výške 25 % na európske autá a iný tovar.



Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli, ktorý má svoje továrne aj v USA, bude do Kanady dodávať čokoládu vyrobenú v Európe, aby sa vyhol odvetným kanadským clám na výrobky z USA. Lindt vyrába 95 % čokolád, ktoré predáva v Spojených štátoch, vo svojich piatich továrňach v krajine. Tie zásobujú aj Kanadu.



Generálny riaditeľ Adalbert Lechner uviedol, že Lindt sa bude snažiť zabrániť tomu, aby sa jeho podnikanie v Kanade, na jednom z desiatich najväčších trhov švajčiarskej spoločnosti, dostalo do "krížovej paľby" v rámci obchodného konfliktu. V súčasnosti 50 % dodávok čokolády do Kanady pochádza z USA a zvyšok z Európy. "Sme schopní dodávať 100 % z Európy," povedal Lechner pre agentúru Reuters.



Nemecký výrobca pneumatík a autodielov Continental AG, ktorý má závody i v Mexiku, uviedol, že "monitoruje" situáciu v oblasti ciel a ich vplyvu a plánuje optimalizovať svoj dodávateľský reťazec tak, aby pre svojich zákazníkov získal najlepšiu hodnotu.



"Rokujeme so všetkými našimi zákazníkmi. Zatiaľ nemôžeme povedať, či by clá mohli viesť k premiestneniu výrobných liniek," povedal finančný riaditeľ Olaf Schick.



Firma má v Mexiku sedem závodov, pričom jeden sa zatvára. Podľa Schicka 90 % pneumatík pre nákladné autá sa vyrába v USA a v prípade osobných áut to bolo 50 % pneumatík. Zvyšok sa dováža najmä z Európy, ale aj z Južnej Ameriky a Mexika.



"Naša pozícia je taká, že nemôžeme absorbovať dodatočné clá. Čo sa týka našich dodávateľov, vo všeobecnosti nakupujeme lokálne," povedal Schick.



Cristiano Fini, prezident talianskej farmárskej loby CIA, uviedol, že prípadné clá pre Európu by mohli spôsobiť miliardové škody talianskemu potravinárskemu sektoru a postihnúť výrobcov produktov od parmskej šunky po šumivé víno Prosecco. "Tento vývoz do Spojených štátov má hodnotu viac ako 2,4 miliardy," upozornil.



Európski lídri sa snažili ukázať jednotu voči hrozbe ciel v USA, ktoré by podľa analytikov mohli narušiť vyhliadky na rast hospodárstva regiónu.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že jeho krajina podporuje snahu Európskej komisie o spoluprácu a rokovania s americkou vládou s cieľom nájsť riešenia. "Ale ak prezident Trump uvalí clá na produkty z Európskej únie, budeme reagovať jednotne a sebavedomo," dodal.