Amsterdam 14. novembra (TASR) - Európske spotové ceny elektriny v pondelok vzrástli. Prispela k tomu nižšia rýchlosť vetra a vyšší dopyt na hlavnom trhu v Nemecku. Aj dopyt vo Francúzsku ožil po dni voľna minulý piatok (11. 11.) TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V prípade Nemecka vzrástla v pondelok do 10.30 h SEČ cena kontraktu na dodávku elektriny v nasledujúci deň o 2,4 % na 174 eur za megawatthodinu (MWh) a vo Francúzsku sa zvýšila o 1,7 % na 181 eur.



Očakáva sa, že dodávky veternej elektriny v Nemecku dosiahnu v utorok (15. 11.) 14 gigawattov (GW), čo bude o 3 GW menej ako odhadované pondelkové dodávky, ukázali to údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.



A spoločnosť EDF odhaduje, že produkcia elektriny z jadra vo Francúzsku by mala byť v pondelok o 3 percentuálne body vyššia ako v piatok a dosiahnuť 53 % dostupnej kapacity.



Pokiaľ ide o dopyt, prognóza utorkovej spotreby v Nemecku vzrástla o 1,8 GW na 60,8 GW/deň, pričom vo Francúzsku by mala klesnúť o 1,2 GW na 52 GW za deň.



Internetový portál Check24 na základe mesačných štatistík uviedol, že ročný účet priemernej nemeckej domácnosti za elektrinu sa v októbri 2022 vyšplhal na 2187 eur, čo bolo o 41 % viac ako rok predtým.