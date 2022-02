Európske štáty podpísali kontrakt na sledovacie drony

Paríž 24. februára (TASR) – Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko podpísali vo štvrtok zmluvu v hodnote 7,1 miliardy eur na vybudovanie a prevádzkovanie flotily sledovacích bezpilotných lietadiel. Oznámil to európsky koncern Airbus, líder konzorcia obranných firiem, ktoré sa zapojili do tohto projektu.



Dvojmotorové lietadlo s 30-metrovým rozpätím krídel, ktoré dostalo meno Eurodron, bude schopné pozorovania, bude zhromažďovať spravodajské informácie a bude ho možné využiť aj na bojové operácie.



Diaľkovo ovládaný 10-tonový dron, ktorý postaví konzorcium pod vedením Airbusu, bude schopný prevádzky 20 hodín a umožní európskym štátom nepretržité sledovanie.



Očakáva sa, že prvé Eurodrony vzlietnu v roku 2026. Zmluva sa týka 20 systémov, ktoré budú zahŕňať dve pozemné riadiace stanice a s tromi dronmi pre každú.



Eurodrone „dodá najpokročilejší bezpilotný vzdušný systém vo svojom segmente, vytvorí viac ako 7000 pracovných miest v odvetví vyspelých technológií a posilní európsku priemyselnú suverenitu, know-how a spoluprácu medzi národmi,“ povedal Mike Schoellhorn, riaditeľ obrannej a vesmírnej divízie Airbus.



Projekt, ktorý sa vyvíja už sedem rokov, zahŕňa aj taliansku obrannú firmu Leonardo a francúzsku Dassault Aviation, výrobcu stíhačky Rafale.



Bol spustený v roku 2015 po tom, čo niekoľko pokusov o zostrojenie európskeho dronu neprinieslo ovocie. Eurodrone by mal umožniť kontinentu získať späť stratenú pôdu pri vývoji bezpilotných lietadiel a znížiť závislosť od v súčasnosti používaných amerických bezpilotných lietadiel Reaper a izraelských Heron.



TASR správu prevzala z agentúry AFP.