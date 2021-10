Európske štáty sa snažia zmierniť zvyšovanie cien energií

Paríž 24. októbra (TASR) – Zmrazovanie cien, zníženie daní, príspevky na energie, cielená pomoc. Tvárou v tvár prudko rastúcim cenám energií volia európske štáty rôzne spôsoby, ako zmierniť vplyv zdražovania benzínu, zemného plynu a v prípade neregulovaných cien aj elektriny na domácnosti.



Francúzsko napríklad vo štvrtok (21. 10.) oznámilo jednorazovú nezdaniteľnú platbu 100 eur pre ľudí s príjmami nižšími ako 2000 eur mesačne. Vláda odhaduje, že tieto peniaze dostane 38 miliónov ľudí. Kabinet už pritom oznámil mimoriadny dodatočný 100-eurový príspevok šiestim miliónom domácností v dôsledku chladného počasia, aby im pomohol zaplatiť dodávky energií.



V Británii vláda pred niekoľkými týždňami oznámila fond vo výške 500 miliónov libier (592,63 milióna eur) na pomoc domácnostiam s nízkymi príjmami s účtami za energie, najmä za kúrenie, ako aj za potraviny a oblečenie.



Belgická vláda začiatkom októbra predĺžila do marca pevné sadzby energií pre domácnosti s nižšími príjmami, okrem toho im poskytla 80-eurovú dotáciu na účty za energie.



V Poľsku plánuje vláda budúci rok vynaložiť až 1,1 miliardy eur na pomoc dôchodcom a mnohodetným rodinám vyrovnať sa s účtami za energie. Nárok na tento príspevok má jedna z piatich domácností.



V Lotyšsku má približne 150.000 domácností dostávať od 15 do 20 eur mesačne na pomoc s účtami za elektrinu alebo plyn.



Estónska vláda vyčlenila približne 75 miliónov eur na zníženie účtov za elektrinu pre všetkých spotrebiteľov a ďalších 20 miliónov na pomoc zhruba 72.000 rodinám s nízkymi príjmami od septembra do marca.



Očakáva sa, že litovský parlament schváli návrhy vlády, aby sa rozložil rast cien plynu na päť rokov a tiež pomoc 110.000 rodinám s účtami za kúrenie.



Francúzsko zmrazilo ceny plynu do konca roka 2022 a ďalší rast cien elektriny bude obmedzený na 4 % vďaka zníženiu daní.



Taliansko zmrazuje ceny plynu pre 2,5 milióna ľudí, zatiaľ čo tí, čo sú na tom najhoršie, budú ušetrení zvýšenia účtov za elektrinu. Ostatným zníži sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na 5,5 %.



Nemecká vláda nariadila, aby sa daň určená na podporu rozvoja obnoviteľných energií, ktorú platia všetci spotrebitelia, znížila od 1. januára takmer o polovicu. Analytici ale varovali, že nemeckí spotrebitelia, ktorí platia jedny z najvyšších cien energií v Európe, nemusia pocítiť tieto škrty vo svojich peňaženkách, pretože ceny môžu ďalej rásť.



Španielsko, ktoré je pri výrobe elektriny závislé na zemnom plyne viac ako ostatné európske štáty, pristúpilo v júli k zníženiu DPH na elektrinu, keďže globálny skok v cenách plynu začal spotrebiteľom spôsobovať ťažkosti. Ďalšie zvýšenie cien však zmiernilo vplyv redukcie DPH. V septembri preto vláda dočasne opäť znížila daň z elektriny a obmedzila zisky energetických spoločností.



Česká vláda zrušila DPH na elektrinu a plyn na mesiace november a december a plánuje ju predĺžiť na celý rok 2022, ak na to dostane povolenie z Bruselu.