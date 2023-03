Európske trhy otvorili obchodovanie poklesom

Paríž 13. marca (TASR) - Európske akciové trhy otvorili pondelkové obchodovanie poklesom. Je to reakcia na vývoj na americkom bankovom trhu v posledných dňoch, kde od piatka minulého týždňa (10. 3.) zatvorili úrady dve banky, obidve aktívne v technologickom sektore. Americká vláda následne začala konať, aby zabránila rozšíreniu problému na celý bankový sektor. Informovala o tom agentúra AFP.



Hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 klesol po otvorení o 0,3 % na 7724,32 bodu. V rámci eurozóny hlavný index nemeckej akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX zaznamenal pokles o 0,1 % na 15.411,42 bodu a kľúčový index parížskej burzy CAC 40 klesol o 0,5 % na 7186,25 bodu.



Americké úrady najskôr v piatok zatvorili banku Silicon Valley Bank (SVB), od 80. rokov minulého storočia kľúčového poskytovateľa financií pre začínajúce technologické firmy. V nedeľu (12. 3.) urobili rovnaký krok aj pri Signature Bank so sídlom v New Yorku. Aj tá bola do veľkej miery aktívna v technologickom sektore. Americké úrady na to v nedeľu oznámili opatrenia na pomoc klientom bánk a zároveň ďalším inštitúciám v prípade potreby. V pondelok potom britská banka HSBC oznámila, že preberá britskú divíziu SVB za jednu libru (1,13 eura).



Najnovší vývoj v USA vyvolal na trhoch obavy z podobného vývoja aj v ďalších bankách. "Je tu stále riziko, že sa do ťažkostí dostanú malé banky s veľkým počtom klientov citlivých na pohyb úrokových sadzieb," povedal analytik zo Swissquote Bank Ipek Ozkardeskaya. Zároveň však dodal, že americké úrady robia opatrenia, aby šíreniu problému zabránili.



(1 EUR = 0,88258 GBP)