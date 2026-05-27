Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Ekonomika

Európske veľkoobchodné ceny plynu klesli o 5 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu klesla až o 2,69 eura na 44,79 eura za megawatthodinu (MWh).

Autor TASR
Amsterdam/Oslo 27. mája (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v stredu padli približne o 5 %. Dôvodom sú nádeje na ukončenie vojny medzi USA a Iránom a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu klesla až o 2,69 eura na 44,79 eura za megawatthodinu (MWh). Kontrakt neskôr zmazal časť strát a popoludní sa obchodoval po 45,28 eura/MWh.

Irán uviedol, že návrh mierovej dohody s USA by viedol k otvoreniu Hormuzu. Podľa iránskej štátnej televízie návrh počiatočného neoficiálneho rámca memoranda o porozumení so Spojenými štátmi počíta s tým, že by sa obnovila komerčná lodná doprava cez Hormuzský prieliv na predvojnovú úroveň.
.

Neprehliadnite

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko