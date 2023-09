Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste

Amsterdam 11. septembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú na začiatku nového týždňa v raste už tretí obchodný deň po sebe. Zamestnanci v kľúčových austrálskych závodoch na skvapalnený zemný plyn (LNG) totiž pokračujú v štrajkoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v pondelok posilnil až o 7,2 %. Neskôr prišiel o časť ziskov a o 10.02 h SELČ sa obchodoval s plusom 6,08 % po 36,60 eura za megawatthodinu (MWh).



Koncern Chevron požiadal v Austrálii pracovný regulačný orgán, aby mu pomohol vyriešiť spor s odbormi v závodoch Gorgon a Wheatston. Zamestnanci v piatok (8. 9.) začali čiastočné štrajky, čím ohrozili prevádzku v závodoch, ktoré v minulom roku dodali približne 7 % svetového LNG. Riziko protestných akcií drží európsky trh s plynom v napätí už viac ako mesiac a spôsobuje kolísanie cien. To len podčiarkuje krehkosť európskeho trhu s plynom a jeho závislosť od globálnych dodávok. V utorok (12. 9.) komisia pre spravodlivú prácu začne rokovať o sporoch. Vo štvrtok (14. 9.) sa podľa odborov spustia úplné štrajky, ak sa dovtedy nedosiahne dohoda.



Vzhľadom na dôležitosť závodov pre odberateľov v severovýchodnej Ázii "predpokladáme, že je Chevron pod tlakom, aby urýchlil riešenie", uviedol viceprezident pre analýzy v oblasti plynu a LNG poradenskej spoločnosti Rystad Energy Kaushal Ramesh. Dodal, že viac ako 68 % kapacity je zazmluvnená pre odberateľov v regióne a skutočný vývoz do severovýchodnej Ázie predstavuje viac ako 80 %.



V Európe zostáva zostáva obmedzený vývoz plynu cez plynovody z Nórska pre údržby kľúčových zariadení. Región je zatiaľ relatívne dobre chránený pred akýmkoľvek vplyvom prerušenia dodávok v Austrálii, keďže európske zásobníky sú naplnené v priemere na 94 %.



Teplý september a mierne októbrové prognózy pre severozápad Európy navyše znamenajú, že začiatok vykurovacej sezóny ešte nie je na obzore. To podľa Ramesha znamená, že "potenciálny vplyv štrajkov je pravdepodobne jediným býčím prvkom na trhu v najbližšom období".