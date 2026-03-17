Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste
Autor TASR
Amsterdam 17. marca (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračovali v utorok v raste. Od začiatku mesiaca už vyskočili o približne 60 %. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ The Brussel Times a euronews.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v utorok vzrástla o viac ako 2 % na približne 52 eur za megawatthodinu (MWh). Trh reaguje na pokračujúce iránske útoky na energetickú infraštruktúru v Perzskom zálive, ktoré prehlbujú obavy z dlhodobých výpadkov dodávok.
Aj napriek pokračujúcemu rastu sa európske veľkoobchodné ceny plynu od konca minulého týždňa relatívne stabilizujú a pohybujú sa tesne nad 50 eur za MWh. Od začiatku marca však vyskočili zhruba o 60 %.
Konflikt na Blízkom východe narušil prepravu surovín. Irán totiž blokuje Hormuzský prieliv, čo je kľúčová trasa na prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu. Navyše konflikt prinútil QatarEnergy zastaviť prevádzku v zariadeniach na skvapalnený plyn, ktoré pokrývajú približne pätinu svetového trhu.
Európa sa po znížení závislosti od ruského plynu prepravovaného plynovodmi spolieha predovšetkým na LNG, čo zvyšuje jej citlivosť na globálne narušenia dodávok LNG. EÚ zároveň potrebuje po zime doplniť zásobníky.
Podľa analytikov Goldman Sachs je približne 80 miliónov ton LNG ročne, čo je takmer pätina svetovej ponuky, aktuálne mimo prevádzky pre narušenia v Hormuzskom prielive a odstavenie katarských zariadení na výrobu LNG. Analytici banky aktuálne očakávajú, že ceny TTF sa v 2. kvartáli budú pohybovať na úrovni okolo 63 eur za MWh.
