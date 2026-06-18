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Európske veľkoobchodné ceny plynu smerujú k 2-mesačným minimám
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok klesol až na 40,04 eura za megawatthodinu (MWh).
Autor TASR
Amsterdam 18. júna (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v poklese už šiesty obchodný deň po sebe a priblížili sa k 2-mesačným minimám. Dôvodom je podpis dočasnej mierovej dohody medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy portálu investing.com.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok klesol až na 40,04 eura za megawatthodinu (MWh). Neskôr zmazal časť strát a okolo 15.00 h SELČ sa obchodoval nižšie o 2,22 % po 40,985 eura za MWh.
Hoci Washington a Teherán podpísali dočasnú mierovú dohodu, ktorá zahŕňa opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, americký prezident Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nedodrží svoje záväzky.
Geopolitický tlak na európske energetické trhy sa uvoľňuje, odkedy sa objavili prvé signály blížiacej sa mierovej dohody. Mierová dohoda medzi USA a Iránom spôsobila pokles rizikovej prirážky spôsobenej vojnou.
Aj keď sa referenčné ceny približujú k dvojmesačným minimám, trh sa ešte nevrátil na predvojnové úrovne. Odráža to skepsu voči dohode, ktorej zrušením už Trump výslovne pohrozil.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame vo štvrtok klesol až na 40,04 eura za megawatthodinu (MWh). Neskôr zmazal časť strát a okolo 15.00 h SELČ sa obchodoval nižšie o 2,22 % po 40,985 eura za MWh.
Hoci Washington a Teherán podpísali dočasnú mierovú dohodu, ktorá zahŕňa opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, americký prezident Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nedodrží svoje záväzky.
Geopolitický tlak na európske energetické trhy sa uvoľňuje, odkedy sa objavili prvé signály blížiacej sa mierovej dohody. Mierová dohoda medzi USA a Iránom spôsobila pokles rizikovej prirážky spôsobenej vojnou.
Aj keď sa referenčné ceny približujú k dvojmesačným minimám, trh sa ešte nevrátil na predvojnové úrovne. Odráža to skepsu voči dohode, ktorej zrušením už Trump výslovne pohrozil.